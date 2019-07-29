Алиса Вокс «ПОП»

Исполнитель: Алиса Вокс, Название: «ПОП», Стиль: поп, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлено издателем

К лимитированному CD-изданию альбома Алисы Вокс «ПОП» прилагается красочный журнал «Поп-энциклопедия», в котором подробно описано, как директор певицы PopKid принимал участие в формировании ее образа применительно к каждому альбому. Спору нет, PopKid – на редкость креативный персонаж. Но имидж артистки просчитывается столь скрупулезно, что каждая последующая ее пластинка воспринимается лишь как необязательное приложение к ее визуальным трансформациям.

Альбом «ПОП» кажется занятной головоломкой, упражнением для ума и от ума. Меняясь от пластинки к пластинке, Алиса Вокс, тем не менее, декларирует свои метаморфозы посредством проверенных шаблонов. Предыдущей «рокапопсовый» альбом «Новая» начинался с одноименного марша, а теперь манифест, выдержанный в аналогичных ритмах, предсказуемо начинается «ПОП». В нехитром же тексте песне эксплуатируется игра слов «упругий поп».

Судя по следующей песне «Выстрелы», упругая выверенность оказывается для Алисы Вокс важнее подлинных чувств. Любовь здесь низводится до уровня пагубной зависимости, а целиком отдаться чувствам героине мешает скрытая самость, которая сравнивается с горошиной из известной сказки о принцессе. В «Праде» ассоциации оказываются более «масскультурными», поэтому песня проскакивает у слушателя как приевшийся фастфуд.

В «Рукавами» Алиса Вокс использует тот же прием, что в песне «Антеннами» из альбома «Новая», делая основным текстовым хуком существительное в творительном падеже. Правда, на сей раз автором выступила не она, а прославленный Владимир Матецкий, сумевший создать грустную зимнюю песню о несчастной любви, не особо выбивающуюся из «пластиковой» концепции диска «ПОП».

«Вечер» можно считать сдержанным оммажем кооперативной попсе конца 80-х, а в «Моем», напротив, больше европейского лоска и механистичности. В «Останься» звучит важная мысль о том, что если визави лирической героини задержится с ней подольше, то, возможно, никому от этого легче не станет. Если экстраполировать данную мысль на исповедуемый в альбоме «ПОП» стиль, то хронометраж диска в 28 минут покажется наиболее оптимальным.

Однако главная находка пластинки все же припасена на финал. Последняя песня «Поп-хит!» оправдывает свое китчевое название на все сто, потому что в ком-то веки Алиса Вокс перестает соответствовать всевозможным ожиданиям, и предлагает нам толику здорового кретинизма. Припев «Миша, я тебя не слышу» воспринимается как глоток свежего воздуха, а второй куплет, сработанный в почти частушечной манере, неимоверно бодрит. «Поп-хит!» лишний раз доказывает, что спонтанность и самоирония для творчества намного важнее, нежели педантично выстроенные бизнес-планы.

