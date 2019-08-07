Найден вероятный убийца тверского певца Михаила Круга

13:40

В тверском доме шансонье Михаила Круга на улице Освобождения в микрорайоне Мамулино прошел 6 августа следственный эксперимент.

Силовики оцепили дом, попросили сестру Круга Ольгу Медведеву на время покинуть коттедж и убрать оттуда все острые предметы, а затем привезли в автозаке некоего мужчину, который оказался причастен к убийству шансонье. Следственный эксперимент проходил как во дворе дома, так и в самом коттедже.

В дом Круга привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева, отбывающего пожизненное заключение за зверства, которые он с «коллегами по ремеслу» творил в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х. «Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга, – уточнил источник издания Tverigrad.ru. – Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов».

Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, который отбывает пожизненное заключение. Речь идет об одном из лидеров боевого крыла банды «Волков» Александре Осипове, «Волчонке». Александр – сын убитого Анатолия Осипова («Шаман», «Череп»), который был правой рукой криминального авторитета Александра Костенко («Лом», «Иваныч»).

Александр Осипов фигурирует в деле об убийстве Круга как человек, застреливший «Весела» – Дмитрия Веселова. Ранее Осипов в интервью признался, что в начале марта 2003 года застрелил Веселова, который сознался в убийстве Михаила Круга. «Весел» получил две пули – в грудь и в голову. Его тело нашли под Кимрами лишь спустя девять лет.

Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве. Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на Агеева вышли через показания Осипова.

Расследование ведет следственное управление СК России по Тверской области. Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

