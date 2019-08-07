Нервы «Слэм и депрессия»

Исполнитель: Нервы, Название: «Слэм и депрессия», Стиль: альтернативный рок, Год: 2019

Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем

Группа «Нервы» ненадолго стала властителями дум современной молодежи, но потом как-то быстро исчезла с горизонта. Ходили даже слухи о ее распаде, хотя на самом деле речь шла о запрете бывших продюсеров на использование названия коллектива, и этот щекотливый вопрос удалось урегулировать довольно быстро. Сейчас «Нервы» не играют таких масштабных концертов, как еще лет пять назад, при этом находятся в отличной форме, давая по 80 выступлений за год.

Увесистый диджипак нестандартного формата «Слэм и депрессия» свидетельствует о том, что и с новыми музыкальными идеями у «Нервов» полный порядок. Немного абстрагировавшись от прямолинейной подростковой альтернативы, лидер команды Евгений Мильковский стал писать отличные песни, которые можно, например, сравнить с творчеством ранних «Зверей» («Магнитные бури») или Валентина Стрыкало («Кому ты звонишь»).

Впрочем, уже из названия можно понять, что однородности от песен альбома ждать не приходится. Условно их можно поделить на адреналиновые боевики, относящиеся к «слэму» и забубенную лирику, ответственную за «депрессию». Первые звучат лобово, плакатно и безыскусно. Мильковский не боится быть смешным и наивным, позволяя себе порою вызывающие высказывания, вроде: «Ну, короче, я просто зануда, а вообще мне немного обидно, что похабным торчком быть щас круто, а романтиком быть стало стыдно» («Слушать сердце»). Беззащитная искренность исполнителя не позволит вдумчивому слушателю поднимать подобные откровения на смех.

С «депрессивными» творениями все еще сложнее и неоднозначнее. Когда заходит речь о любом заболевании, важнее всего выявить его причины. Тут удрученному герою Мильковскому скрывать нечего: «Расскажут общие друзья, что ты неделю пьяная, и с кем увидели тебя, я даже не хотел бы знать, звонят твои родители, три дня тебя не видели…» («Не смотри назад»). И это не единственное признание такого рода в альбоме! Некогда «Кукрыниксы» посвятили асоциальным девушкам горькую песню «Черная невеста», ну а «Нервам» удалось осветить больную тему с разных сторон. Едва ли не лучшая песня альбома «Кому ты звонишь» пронизана сочувствием к пошедшей вразнос героине.

Антитезы – это прекрасно. Но наиболее убедительно все же звучат те песни диска, где Мильковскому удается достигнуть синнтеза. Как следует из оформления альбома, депрессия является побочным эффектом неумеренного слэма. Процесс перехода из одного состояния в другое удалось зафиксировать в таких песнях, как «Еле бьется», «Так как надо» и «Магнитные бури», и на этих эмоциональных качелях ощущаешь себя комфортнее всего.

