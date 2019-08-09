Князь доверил исполнять экс-солистке «Ленинграда» песни «Короля и Шута» с женским вокалом

Концерт группы «КняZz» с программой «Акустического альбома» «Короля и Шута» ко дню рождения Михаила Горшенева состоялся 7 августа

Горшок и Князь Фото предоставлено организаторами концерта

Так уж вышло, когда шесть лет назад Михаил Горшенев внезапно ушел из жизни, многие его поминали строчкой из песни «Прыгну со скалы»: «Вот я был, и вот меня не стало». А ведь написал ее не он, а Андрей Князев! Да и вообще «Акустический альбом», куда она вошла, Горшок недооценивал и какое-то время даже настаивал, чтобы считать этот диск сольной работой Князя.

Время все расставило на свои места. Выпущенный на лейбле Иосифа Пригожина, «Акустический альбом», которому в этом году исполнилось 20 лет, открыл группе дорогу в большой шоу-бизнес, а песни из него с каждым годом становятся только актуальнее. Многие из них Андрей Князев предпочитает исполнять исключительно на своих сольных концертах. Не потому ли 7 августа в клубе «Adrenaline Stadium» группой «КняZz» были сыграны лишь 9 песен из 17-ти вошедших в «Акустический альбом». Причем по поводу «Сосиски» Андрей Князев сказал, что ее представили внепланово – из-за порвавшейся струны на скрипке Ирины Сорокиной.

Но прежде, чем начать представлять материал альбома-юбиляра, Князь объявил минуту молчания по Михаилу Горшеневу и пригласил в «старую сказку» посредством выдержанной временем песни «Ром». Путешествие по сюжетным нетленкам «Короля и Шута» продолжили «Волосокрад», «Холодное тело» и нечасто исполняемый им ныне «Джокер».

«Дагон», по замыслу Князя, переместил зрителей из уютной «старой сказки» на холодное морское дно (рыбы на экране свидетельствовали о серьезности его намерений). После этого группа «КняZz» сыграла «Бедняжку» из «Акустического альбома». Позаимствованная оттуда же «Арбузная корка» удлинилась чуть ли не вдвое за счет внушительного инструментального вступления. Такая основательность дала некоторым галантным кавалерам в зале повод пригласить своих спутниц на медленный танец (подвиг героини песни при этом вроде бы никто не повторил).

«Ведьму и осел» исполнила вместе с Андреем Князевым Юлия Коган, записавшая эту версию несколько лет назад для своего альбома «Огонь-баба». Своей экспрессивной манерой поведения экс-вокалистка «Ленинграда» оправдала неофициальный титул «огонь-бабы» сполна. Неудивительно, что ей Андрей Князев доверил также спеть также «Кузьму и барина» (где некогда звучал голос скрипачки Марии Нефедовой) и «От женщин кругом голова» (в которой изначально женского вокала не было вообще).

В прошлом году на концерте в Олимпийском Андрей Князев исполнял «От женщин кругом голова» вместе с дочкой Михаила Горшенева Сашей. Теперь же он рассказал зрителям, что девочка предпочла музыкальному творчеству увлечение гимнастикой. Тем не менее, на финальный поклон с музыкантами вышла и Александра.

«Девушка и Граф», как и на прошлых поминальных концертах группы «КняZz», с Андреем Князевым спела Наталья Суровцева, удачно перевоплотившаяся в наивную девушку, которая слишком доверилась коварному манипулятору. А в «Забытых ботинках» и «Тяни» Князь прекрасно справился сам. Каких-то неожиданных позиций из «Акустического альбома» больше на концерте нет. Зато музыканты реанимировали незаслуженно томившуюся в запасниках «Помнят с горечью древляне».

Объявленная Князем «Вторая часть Марлезонского балета» включала такие хиты, как «Мертвый анархист», «Ели мясо мужики», «Камнем по голове», «Мертвый анархист» и др. Без «Лесника» музыкантов, понятное дело, никто бы не отпустил. И они вышли на сцену вновь, чтобы сыграть не только него, но и «Воспоминания о былой любви» с «Проклятым старым домом». Прощаясь, Андрей Князев признал, что без Михаила Горшенева, некоторые из участников этого концерта вообще не оказались бы на сцене, потому что он был первопроходцем.

