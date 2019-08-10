Юрий Шевчук отменил выступление на крупном рок-фестивале из-за смерти мамы

14:41

Мать лидера ДДТ Юрия Шевчука Фания Акрамовна скончалась в ночь с 8 по 9 августа на 95-м году жизни.

Она была художницей, преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского педагогического университета. Позднее сам музыкант обучался в этом вузе мастерству художника. Отец музыкант Юлиан Сосфенович скончался шесть лет назад.

Юрий Шевчук уже вылетел в родную Уфу на похороны, которые состоялись 10 августа. Из-за этого он отменил выступление ДДТ на фестивале «Джао Дача», проходящего под Переславлем-Залесском с 9 по 11 августа.

ДДТ должны были закрывать фестиваль, выйдя на сцену в 17.40. «Организаторы фестиваля: «Летчик. Дача. Лето» сообщают об отмене выступления группы ДДТ - в связи со смертью матери Юрия Шевчука Фании Акрамовны Гареевой-Шевчук, - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившем в редакцию KM.RU. – Оргкомитет фестиваля приносит искренние соболезнования Юрию Шевчуку, родным и близким Фании Акрамовны. Об изменении программы фестиваля на 11 августа будет объявлено дополнительно».

