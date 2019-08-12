Суханкина отказалась платить 12 миллионов за исполнение песен «Миража»

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Бывшая вокалистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина отвергла распространенные 9 августа в СМИ обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом избегает платить авторские отчисления.

Экс-продюсер и бывший супруг Суханкиной подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, но Суханкана видит ситуацию иначе. «Я всегда была и остаюсь очень далека от любых правовых вопросов, - рассказала она News.Ru. – Со мной работает большая команда, которая ведёт эти дела и надёжно защищает мой тыл. И насколько я знаю, свои законные вознаграждения как автор он всегда получал и получает в полном объёме через компании, которым он сам и передавал права. Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось. Разрыв наших профессиональных отношений начался именно в этот момент. Мне всегда казалось, что, кроме денег, в этой жизни его не интересует больше вообще ничего. Так и оказалось на самом деле».

Ситуацию также прокомментировал автор многих текстов «Миража» Валерий Соколов, известный ныне как художественный руководитель коллектива Маргариты Суханкиной. «Никаких договорённостей с Литягиным у нашего продюсерского центра ни о каких 2,5 млн рублей не было. Мы работали исключительно с компаниями, куда он лично передавал на тот момент свои права. Сегодня не существует ни одного договора, по которому мы остались должниками. Условия всех договоров, которые были, выполнялись до копейки. Этому есть подтверждение с нашей стороны».