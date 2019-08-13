В обновленную версию зонг-оперы «Короля и Шута» TODD не вошли сцены уличных волнений

Московская премьера обновленной версии зонг-оперы «Короля и Шута» TODD прошла в клубе Adrenaline Stadium 9 августа

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

История о маниакальном демоне-парикмахере Суини Тодде, мстящем за сломанную жизнь и загубленных жену и дочку, не сходит со столичных театральных подмостков уже почти семь лет. Основным вдохновителем и композитором оперы был лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенев, который успел отыграть в спектакле лишь один сезон. С 2014-го Тоддда играет создатель группы «Собаки табака» Роберт Остролуцкий.

Вопрос о возможных гастролях проекта поднимался давно, но всякий раз всё упиралось в дороговизну и трудоемкость этой затеи. Весной этого года дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Режиссер «Копов в огне» Юрий Квятковский создал укороченную гастрольную версию – эргономичную по воплощению и новаторскую по своей сути. Из зонг оперы исчезла почти треть музыкальных номеров, часть актеров, практически все диалоги и ярко выраженная привязка к современности. В обновленном TODDе нет ни лазающих по стенам паркурщиков, ни уличных волнений (последних, к сожалению, хватает теперь ёв реальной жизни). Зато им на смену пришло торжество современных технологий, интерактив и видеоряд, творящийся в реальном времени.

Как показала премьера в Adrenaline Stadium, театральное действо в «Тодде» теперь максимально приближено к рок-концерту. Группа «Король и Шут» теперь базируется не в аквариуме на задворках сцены, а непосредственно перед зрителями. Правда, часть спектакля музыканты отгорожены от зала реквизитом, но периодически они выявляются на авансцене. Изменились и аранжировки некоторых музыкальных номеров. Особенно это заметно по звучащей в начале арии «Добрые люди», под которую на фоне силуэта Лондона маршируют гвардейцы королевы, поэтому и аранжировка песни обрела ярко выраженный британский привкус.

Всех секретов раскрывать не хочется – это надо видеть самим. Но поверьте, практически в каждом музыкальной номере есть какая-то своя неповторимая фишка. Движения актеров фиксируются в реальном времени и проецируются на сценический экран, где уже обрастают спецэффектами непосредственно на глазах у зрителей. Время спрессовано и стянуто в тугой узел. Вот Суини Тодд, исполняя «Каторжника», сидит в кандалах – и одновременно с этим на экране возвращается домой в винтажном вагоне поезда. Ловетт то танцует со скелетами, то укорачивается от щекочущих ее горло бритв, которые летают сами по себе.

Стилистика черно-белых видеороликов продумана до мелочей и простирается от наивной эстетики немого кино до рафинированного нуара 60-х. Условное второе отделение (как такового антракта в новой версии не предусмотрено) частично окрашено в багровые тона. Мясорубка присутствует лишь на экранах, где перемалывает в своем жерле кроваво красный фарш…

В новом «Тодде» увеличилась доля участия лидера «Северного Флота» Александра «Ренегата» Леонтьева, который теперь в умопомрачительном мундире не только исполняет свои номера, но и, например, поет за Мясника. После окончания спектакля он напомнил, что премьеры приурочены ко дню рождения Михаила Горшенева, в чей день рождения 7 августа с таким же успехом состоялся показ в Питере. В связи с этим Ренегат предложил зрителям «дать рока» и внепланово исполнить с группой несколько арий, не вошедших в постановку – исходная версия «Добрых людей», «Грехи», «Неупокоенный» с вокалом Священника и хоровое «Счастье».

Оба варианта «Тодда» равноценны и прекрасно дополняют друг друга. Если вам захочется драйва и угара, непременно посетите гастрольную версию. А когда возникнет потребность пережить каскад сильнейших эмоций – добро пожаловать на оригинальную постановку, которую, кстати, покажут уже 27 сентября в «Крокус Сити Холле».