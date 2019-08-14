Дельфин выручил организаторов масштабного летнего фестиваля

Рок-фестиваль «Летчик. Дача. Лето» прошел на открытом воздухе от Переславлем-Залесским в загородном комплексе «Джао Да!ча» с 9 по 11 августа

«Мамульки-бэнд»

Организовал трехдневный праздник старейший московский клуб «Китайский Летчик Джао Да», отмечающий в этом году свое 20-летие. Легендарный «Летчик» остается одной из немногих констант ночной столичной жизни. В его стенах начинали свой путь многие культовые группы – «Ленинград», Tequilajazzz, Markscheider Kunst и др. Некоторые из них сложили оды своей альма матер. «Заходишь ли в «Китайский Летчик Джао Да», потому, что это в центре и рядом?», - вопрошала в начале нулевых группа «Я и друг мой грузовик». «Поехал в Китайский Летчик, там впитал 0,5 текилы», - отвечали «Кирпичи».

Большинство участников фестиваля не раз играли в «Китайском Летчике». В первые два дня на поле выступили Noize MC, Пелагея, Найк Борзов, «Кирпичи», Tequilajazzz, «АлоэВера», Billy's Band, Антоха МС, Markscheider Kunst, Дети Picasso. Line up что надо, но вот погода подкачала. Два дня непрерывно лил дождь, размыв поле до совершенно непотребного состояния. Первопроходцы спасались резиновыми сапогами, которые передавали по наследству новобранцам, отбывая с площадки. А самой популярной забавой в соцсетях фестиваля стал аттракцион «Продай свой билет на «Летчик. Дача. Лето»». Цены неуклонно снижались до тех пор, пока некоторые наглецы не стали размещать объявления сорта: «Куплю три билета по 100 рублей штуку».

Поле - русское поле...

На третий день фестиваля 11 августа ситуация чудесным образом выправилось. Вышло солнце, грязь начала подсыхать, зрители приободрились. Правильный настрой фестивалю задало утреннее выступление группы Shoo, мешающей русские песни с карибскими ритмами. Солнышко пригрело настолько, что в какой-то момент фронт-леди группы Шуня Балашова приободрила своих бэк-вокалисток, скидывавших верхние одежды: «Да, девчонки, раздевайтесь – сделайте нам рейтинги». Ни зрителям, ни организаторам не хотелось расставаться с позитивными музыкантами, поэтому было решено продлить Shoo программу на пару песен. «Видимо, мы были примерными ребятами и хорошо себя вели», предположила Шуня, предложив следом понежиться с помощью песни «Гавана» под кубинским солнышком.

Shoo

Очень убедительно сработали в третий день фестиваля «хозяева поля». Ярославская диаспора была представлена двумя группами – альтернативной Jahmbooka и ансамблем ортодоксального диско «Мамульки-бэнд». Первые порадовали танцевальными тяжеляками и балагуром-вокалистом, который хвастался концептуально надетыми ради летнего феста белыми кроссовками, признавался в любви к гитарной квак-приставке и неустанно восклицал: «Дайте грува, дайте грува!». Вторые гордились тем фактом, что они являются ровесниками «Китайского Летчика» и зазывали на бесплатное празднование своего юбилея в ярославский клуб с таким же названием 13 октября.

Shortparis

Любители открывать новые имена в третий день фестиваля внакладе не остались. Постпанковая группа «Сейф» покорила посетителей опен эйра не только нарядами в духе эстетов-ликвидаторов ядерной катастрофы и авангардным видеоартом, но и песней из прошлогоднего сериала «Вокально-криминальный ансамбль». Стильная коллаборация Shortparis продемонстрировала буйное месиво из шоу в духе «Аукцыона», музыку, которую можно было приблизительно охарактеризовать как техно-кабаре и истошные вокальные упражнения на русском, французском и английском языках.

Дельфин

Shortparis играл в воскресенье не от хорошей жизни, подменяя сошедших в последний момент с дистанции ДДТ из-за смерти матери Юрия Шевчука. Вместе с ними организаторов фестиваля спас Дельфин, который в первый день представил ночной сет, а в последний – дневной. Программа, густо замешанная на материале последнего диска «442» действовала покруче самого забористого энергетика. Дельфин язвительно пел о детях, которые готовы убивать «за котят в коробке картонной» и с усмешкой добавлял отрезвляюще «вроде бы» к тезису «но мы же ведь более чем сложны». Не испортили впечатления от выступления Дельфина даже неполадки с процессором, которые начались между «Надо» и «Серебром». Зрители подбадривали растерянного певца восторженными возгласами.

«Сплина»

«Что бы там ни писали в интернете, мы будем гнуть свою линию», - резюмировал всеобщее впечатление от фестиваля Александр Васильев из «Сплина». Гости из Питера, не скупились, как на новые вещи («Шаман», «Через 100 лет»), так и проверенные боевики («Феллини», «Новые люди», «Выхода нет»). Последняя оказалась почти пророческой: выход (а точнее – выезд с фестиваля) был труден. Но на той тяге, которую дала впитанная за эти дни музыка, это обстоятельство можно было перенести легко.

Фотографии Дмитрия Коробейникова предоставлены организаторами фестиваля