Стал известен обновленный состав жюри шоу «Голос 60+»

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Обновленный судейский состав популярного сезона шоу «Голос 60+» был оглашен 19 августа.

В жюри телепроекта наблюдаются существенные изменения, сообщает «7 дней». Если в первом сезоне кресла тех, кто отбирал и учил возрастных, но при этом начинающих или неизвестных широкой общественности певцов в рамках проекта занимали: Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко, то в этом году ими стали: Михаил Боярский, певица Валерия и двое старожил: Пелагея и Лев Лещенко.

«Голос 60+» был запущен на российском телевидении благодаря грандиозному успеху «Голоса» и «Голоса. Дети». В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов. Съемки «слепых прослушиваний» стартуют в Москве 19 августа, а премьера шоу в эфире Первого — этой осенью.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья – Москвы, Санкт-Петербурга, Дятьково, Макеевки, Домодедово, Уфы, дер.Старые Бакуры Кировской области, Калининграда, Апрелевки, Баку, Бари, Нью-Йорка, пос.Луч, Тель-Авива, села Верхний Салтов Харьковской области, дер.Прокудино Тульской области, Воронежа, Сочи, Ангарска, Кельна, Красноярска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Дюссельдорфа, Орла, Череповца, Владимира, Петрозаводска, Екатеринбурга и др. Участники «Голос 60+» - это любители и профессионалы, представляющие все многообразие музыкальных направлений и жанров.

«Голос 60+» - адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В 1-м сезоне победу одержала Заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из команды Пелагеи.

