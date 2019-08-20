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Нурсултан Назарбаев представил музыкальный клип о своей малой родине

14:29 20.08.2019
Нурсултан Назарбаев представил музыкальный клип о своей малой родине
Фото с сайта президента Казахстана

Недавно подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попробовал себя в качестве певца.

Почетный казахский «елбасы» исполнил песню «Үш қоңыр» — о маленьком поселке, в котором он родился, сообщает vesti.uz. Клип с поющим на малой родине Назарбаевым опубликовано в Instagram на странице elbasy_nazarbaev. На кадрах Елбасы радуется родным просторам и напевает песню, в обнимку с двумя внуками. Перевод песни выглядит примерно так: «Я побывал во многих странах… Однако нет ничего дороже моей малой родины — предгорий поселка Ушконыр, где я родился и вырос».

Нурсултан Назарбаев написал слова песни, а музыку — композитор Алтынбек Коразбаев.

 

Темы: Казахстан, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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