Нурсултан Назарбаев представил музыкальный клип о своей малой родине

14:29

Недавно подавший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попробовал себя в качестве певца.

Почетный казахский «елбасы» исполнил песню «Үш қоңыр» — о маленьком поселке, в котором он родился, сообщает vesti.uz. Клип с поющим на малой родине Назарбаевым опубликовано в Instagram на странице elbasy_nazarbaev. На кадрах Елбасы радуется родным просторам и напевает песню, в обнимку с двумя внуками. Перевод песни выглядит примерно так: «Я побывал во многих странах… Однако нет ничего дороже моей малой родины — предгорий поселка Ушконыр, где я родился и вырос».

Нурсултан Назарбаев написал слова песни, а музыку — композитор Алтынбек Коразбаев.