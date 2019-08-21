Биртман XXXX лет альбому «Следы от компота», 23 августа, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Сорок лет назад мир впервые услышал — «Чак Норрис», «Пригласите негра танцевать» и «Грузин московского разлива». Как вспоминал позже сам Зиновий Аркадьевич Биртман — «Я записал этот альбом ради любви и денег». К сожалению, цензура тех лет карающим мечом сократила альбом до 9 композиций, а ведь песен было гораздо больше.
23-го августа на сцене московского клуба «16 Тонн» у публики будет возможность впервые услышать этот культовый альбом в первоначальном, несокращенном варианте. Данная программа будет исполнена всего один раз и только 23-го августа в Москве, как говорится — «Не повторяется такое никогда». Покупая билет — ты делаешь историю.