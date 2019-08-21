Памятник солисту «Иванушек» Андрею Григорьеву-Аполлонову открылся в Сочи

13:30

Открытие скульптурной группы «Счастливчик», представляющей собой первый прижизненный памятник Андрею Григорьеву-Аполлонову, состоялось в Сочи 20 августа.

Монумент был открыт у дома №6 на Курортном проспекте, сообщает Андрей Григорьев-Аполлонов лично посетил церемонию, чтобы сказать приветственное слово, сфотографироваться с поклонниками и исполнить песню «Тучи».

Памятник представляет собой бронзовю фигуру, которая стоит на облаке и держит в руках тучу. «Мне очень приятно, что эту скульптуру сделали мне при жизни в моем родном городе. Обычно такое в нашей стране не практикуется, тем ценнее для меня это событие», — заявил КП Григорьев-Апполонов.

Певец также предложил поклонникам потереть памятник на счастье и даже написал инструкцию: в районе головы — для избавления от слабоумия, в области сердца — от бессердечности, а те, кто потрут пах, избавятся от бесплодия и импотенции.

