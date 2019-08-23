Красную площадь оцепили на неделю из-за фестиваля «Спасская башня»

14:48

Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

Специально ради этого главную площадь страны оцепили более чем на неделю. Главной темой фестиваля обозначено «Соло с оркестром», и по брусчатке продефилируют оркестры из 12 стран, среди которых, естественно, россияне, а еще белорусы, казахи, азербайджанцы, турки, норвежцы, китайцы и т.д., сообщает «Российская газета». Всего в фестивале поучаствуют около 1000 музыкантов.

Каждый вечер на площади будут выступать два кельтских оркестра волынок и барабанов и команда кельтских танцев. А под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России зрители услышат пение народной артистки России Тамары Гвердцители.

«Спасская башня» получила собственную почтовую марку, церемония гашения которой прошла тут же в пресс-центре при большом скоплении журналистов. Марку погасил руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов и заместитель гендиректора Почты России Ярослав Мандрон. Кроме маркированной продукции «Почта России» выпустила к Фестивалю три вида коллекционных открыток, которые можно будет бесплатно получить в специальном почтовом домике на Красной площади в дни фестиваля.

