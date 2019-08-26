Петру Мамонову предстоит операция после инфаркта

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Рок-музыкант, актер, создатель группы «Звука Му» перенес тяжелый инфаркт, и теперь ему предстоит операция.

Мамонову стало плохо 24 августа. Поскольку артист проживает в частном доме в 140 км от Москвы, жена Ольга сама его довезла на автомобиле до московской больницы. Состояние Мамонова оценивалось как тяжелое, поэтому представители музыканта приняли решение об отмене всех его ближайших выступлений.

Сам Петр Мамонов находится в сознании. Журналистов он заверил, что чувствует себя хорошо и читает в больнице Евангелие, письма игумена Никона (Воробьева) и творения Исаака Сирина, аудиокнигу с поучениями которого выпустил несколько лет назад.

Тем не менее, Мамонов нуждается в операции, которую ему должны сделать в ближайшее время. «Сейчас лежит в кардиореанимации № 15. В понедельник утром его готовят к операции», - рассказала «Звезде» супруга Петра Мамонова Ольга.