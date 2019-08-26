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Названы наставники шоу Первого канала «Голос-8»

17:10 26.08.2019
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Вокальными тренерами восьмого сезона шоу «Голос» стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Таким образом, новичком судейского состава станет Валерий Сюткин. «В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Первого канала.

Премьера сезона ожидается осенью. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек допустили к участию в «слепых прослушиваниях». «По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», - цитирует пресс-служба продюсера «Голоса» Юрия Аксюту.

Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который «уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом».

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 23:36
Гость: IgS

Что Полина Сотворила в Китае - китайцы прислали линки - все Уитни и прочие Бейонсе отдыхают. Заменить матюгальника на Билана и все будет хорошо.
26.08.2019, 23:01
Гость: Татьяна Алексеевна

Интересный состав. Посмотрю обязательно.
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