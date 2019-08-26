Названы наставники шоу Первого канала «Голос-8»

17:10

Вокальными тренерами восьмого сезона шоу «Голос» стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.

Таким образом, новичком судейского состава станет Валерий Сюткин. «В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» кресла наставников займут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Первого канала.

Премьера сезона ожидается осенью. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек допустили к участию в «слепых прослушиваниях». «По традиции, мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», - цитирует пресс-служба продюсера «Голоса» Юрия Аксюту.

Меладзе, по его словам, мастер создания отечественной поп-музыки, Шнуров будет отвечать за рок-н-ролл, Гагарину продюсер назвал поп-дивой, а Сюткина отметил как исполнителя, который «уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом».