Валерия и Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой

14:54

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, благосклонно отнеслись к извинениям исполнительницы Наргиз Закировой.

Ранее бывшая подопечная Максима Фадеева в интервью назвала Валерию «телочкой в туфлях», а следом заявила в Инстаграм, что это был «нелепый казус», сообщает Lenta.Ru. Валерия высказалась в комментариях к посту Наргиз, отметив, что никогда ни на кого не обижается. «Промахи бывают у каждого», — написала она, добавив, что понимает, что у Наргиз сейчас «очень непростой период».

Не в обиде и Иосиф Пригожин. «Я бы еще мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла», — передает его слова телеканал «360».

Скандал разгорелся вокруг видеоинтервью Наргиз журналистке Ирине Шихман. В ходе беседы певица также обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева.

