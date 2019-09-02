]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Валерия и Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой

14:54 2.09.2019
Валерия и Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой
Наргиз Закирова © KM.RU, Евгений Стукалин
Материалы по теме:

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, благосклонно отнеслись к извинениям исполнительницы Наргиз Закировой.

Ранее бывшая подопечная Максима Фадеева в интервью назвала Валерию «телочкой в туфлях», а следом заявила в Инстаграм, что это был «нелепый казус», сообщает Lenta.Ru. Валерия высказалась в комментариях к посту Наргиз, отметив, что никогда ни на кого не обижается. «Промахи бывают у каждого», — написала она, добавив, что понимает, что у Наргиз сейчас «очень непростой период».

Не в обиде и Иосиф Пригожин. «Я бы еще мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла», — передает его слова телеканал «360».

Скандал разгорелся вокруг видеоинтервью Наргиз журналистке Ирине Шихман. В ходе беседы певица также обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.