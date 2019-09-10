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Гуф отказался от работы с Тимати из-за дизлайков за «Москву»

15:47 10.09.2019
Гуф отказался от работы с Тимати из-за дизлайков за «Москву»
Гуф. Фото Alina Platonova с сайта wikipedia.ru
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Бывший участник рэп-группы Centr Гуф обнародовал видеообращение, в котором извинился за совместное музыкальное видео с хип-хоп-исполнителем Тимати про Москву.

Клип собрал примерно 1,5 миллиона дизлайков и пропал после этого с YouTube, сообщает Lenta.ru. В ответ рэпер Гуф заявил в Instagram, что его подставили, и зарекся сотрудничать с Тимати.

Гуф признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в столице. «Я в шоке от того, сколько говна на меня вылилось после этого так называемого клипа с Тимати про Москву. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве… Я не знал, что у нас выборы… мэра были позавчера (имеются в виду выборы в Мосгордуму, прошедшие 8 сентября — прим. ред.). Я вписался на это вообще на полном энтузиазме», — заверил рэпер.

Гуф заверил, что столицу России он поздравлял совершенно безвозмездно: «Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь… Я не знаю, получил ли там Тиман что-нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет, если бы были, я бы, наверное, как-нибудь апеллировал. Я с этого не поимел ни копейки. Если бы поимел, то, наверное, сидел бы, прикрыв рот, ждал, пока уляжется вся эта шумиха, тратил бы свои миллионы заработанные».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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10.09.2019, 16:28
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