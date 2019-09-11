«Горбушка» вышла из десятилетней комы и задышала полной грудью

В возрожденном для рок-концертов ДК им. Горбунова успешно закончился первый концертный сезон и вот-вот стартует новый

ДК им. Горбунова за год до своего возрождения. Фото Ludvig14 с сайта ru.wikipedia.org

Начало августа. Для рок-концертов это «мертвый сезон» - традиционное затишье. Однако Глеб Самойлов каждый год празднует на сцене свой день рождения. По дороге на его концерт в легендарную «Горбушку» поклонники оживлены, и далеко не только от встречи с любимым артистом предвкушения качественного шоу. «Здесь – прямо вот здесь, под деревьями раньше стояли прилавки с дисками, - увлеченно рассказывает парень своей спутнице. – Я приезжал сюда практически каждые выходные и закупался новинками».

Мы, увы, привыкли к тому, что такие концертные площадки безвозвратно уходят в историю. И после 2010 года, когда в старой «Горбушке» одними из последних рокеров отыграли «Кирпичи», всё пошло прахом, и особых иллюзий никто не питал. В лучшие годы ДК принадлежал космическому центру имени Хруничева, а центром притяжения неформалов он стал благодаря директору дворца Александру Ларину. В феврале 2006-го он скоропостижно скончался, а владельцы приняли решение о перепрофилировании площадки.

Сын Александра – представитель компании «Фили-менеджмент» Алексей Ларин не раз предпринимал попытки вернуть Горбушке былую славу. «Идея возрождения ДК возникла 10 лет назад, сразу после того, как «Горбушку окончательно подровняли». («Горбушку подровняли» статья из газеты «Труд» от 2006 года). А произошло это настолько неожиданно, насколько и ожидаемо. Связь с руководством ДК я поддерживал на протяжении последних пяти лет. Это была не первая моя попытка вернуть зал в прежнюю форму», - рассказал KM.RU Алексей Ларин.

С мертвой точки дело сдвинулось лишь осенью прошлого года. «Разговор о появившейся на горизонте возможности работы в этом направление возник осенью 2018 года и путем долгих переговоров 31 декабря были достигнуты финальные соглашения о возрождении Легендарной Горбушки, - вспоминает Алексей Ларин. – О чем я и анонсировал 2 января 2019 года, приурочив эту новость ко дню рождения своего папы, Александра Ларина - основателя легенды под названием «Горбушка»».

Первой в обновленной «Горбушке» выступила группа ДДТ, и этот выбор тоже был весьма символичным для Алексея Ларина. «Первым, кто узнал о ведущихся переговорах, был Юрий Юлианович Шевчук, - признался Алексей Ларин. – Они с папой были большими друзьями, Юрий Юлианович поддерживал меня и в то время, когда не стало папы, и в то время, когда «Горбушка» закрывалась, поэтому я решил, что он первый, кто должен узнать. Вообще лично для меня ДДТ и «Горбушка», это очень мощное словосочетание. Наверное, потому что в моей памяти навсегда отложились концерты ДДТ в ДКГ с программой «Пропавший без вести» в феврале 2006 года. Два концерта с перерывом в один день, самый страшный день в моей жизни, похороны отца…»

Вслед за Шевчуком в апреле этого года новую Горбушку освоил Глеб Самойлов со своей нынешней группой The Matrixx. «С 2006 года по сегодняшний день, моя деятельность как организатора концертов не прекращалась, - продолжает Алексей Ларин. - Ряд концертов которые состоялись в Горбушке весной 2019 года, были запланированы мной на других площадках Москвы, и пока все гуляли новогодние праздники, я со своей командой сидел в офисе в ДК Горбунова, и мы переносили свои весенние проекты в возрожденный легендарный зал. С Глебом Самойловым я работаю с 2012 года. У нас был запланирован концерт на март, мы, немного поменяв дату и место, объявили его также второго января».

Еще один артист, с которым постоянно сотрудничает Ларин – Константин Кинчев. Недаром 30 мая «Алиса» сыграла в «Горбушке» московский концерт из серии «Ваш / Наш выбор». «Я организовал не один десяток концертов группы «Алиса», - напомнил Алексей Ларин. - Никаких трудностей не возникло, ни в процессе подготовки концерта, ни в момент его проведения. Организатором концерта «Алиси» 30 мая была одна из самых крупных компаний на концертном рынке нашей страны – TCI. Мы с командой готовили площадку и подсказали выбор даты концерта. Концерт прошел спустя ровно 10 лет, с последнего выступления группы «Алиса» в Горбушке. Получилось очень символично!»

Маленький Леша Ларин с Константином Кинчевым в гримерке ДК Горбунова

Старая «Горбушка» славилась не только сольными концертами прославленных групп, но и совершенно убойными фестивалями. Эту традицию решили возродить в первом же сезоне. «У фестиваля «Легенда» много концепций, весной прошло два фестиваля, под брендом «ЛЕГЕНДА FEST», оба имели свои, разные концепции и названия, - говорит Алексей Ларин. - В апреле проходил «Рубильник» в нем принимали участие артисты нового поколения, никто из них даже не застал той «Горбушки». Фестиваль «Рубильник» проходил здесь и в те времена. В нем когда-то принимали участие артисты нового поколения того времени, молодая и тогда еще малоизвестная группы «Король и Шут» например. Второй фестиваль назывался «Питерский Десант» так же по аналогии фестиваля «Питерский Десант» времен старой «Горбушки». Название говорит само за себя. Собираются хорошие команды из Санкт-Петербурга и показывают всем что такое «Оторвемся по - Питерски».

Те же и там же 25 лет спустя!

В общем, это фестивали Легенды, взятые из прошлого, адаптированы под современные реалии и имена. Думаю, мы не оставим эту идею и будем проводить фестивали «ЛЕГЕНДА FEST» в стенах ДК Горбунова в следующем году. Сейчас работаем совместно с «Нашим Радио» над идеей заглянуть в историю (лет эдак на 20 назад) самого крупного ныне фестиваля «НАШЕСТВИЕ», думаю, скоро анонсируем интереснейший проект».

И Алексей Ларин, и зрители первых концертов возрожденной «Горбушки» дружно признают, что выступления прошли на ура. «Первый концертный сезон прошел даже лучше, чем я ожидал. Итог таков: Горбушка ожила и «задышала полной грудью». Вышла из десятилетней комы», - с улыбкой замечает Алексей Ларин.

Останавливаться на достигнутом энтузиасты, конечно не собираются. Новый концертный сезон откроет уже 13 сентября группа «Несчастный случай», которая отметит здесь свой день рождения. 27 сентября покажет незабываемое шоу практически не выступающий «Лед 9» - сайд-проект участников 25/17. Советуем обратить внимание на дату 26 октября, когда после внушительного перерыва отпразднует в «Горбушке» «Мотологический Новый год» группа «Тайм-Аут». ««Тайм-Аут» мои старинные друзья, замечательные музыканты, а «Мотологический Новый Год» самый несуразный и клевый праздник, всем быть и крутить фонарики полчаса, это приказ! – говорит Алексей Ларин. – Первые шаги к возрождению первозданного вида МНГ сделаны. Елку и воблу обещаю, дальше дело за отцами основателями, мотологами!»

Не забывает руководство ДК и об иностранных артистах. 23 ноября здесь зажжет (иного слово и не подобрать!) Эмир Кустурица с No Smoking Orchestra. «Появилось предложение от коллег, партнеров, мы его приняли. Кустурица – замечательный артист, который воодушевился предложением работать в легендарном зале, - объясняет Алексей Ларин. - Еще 2 ноября восходящая звезда Южной Кореи - Jay Park, в рамках своего первого мирового турне. Расширять пул иностранных артистов планируем и активно работаем в этом направлении. Думаю, к концу осени будут первые анонсы концертов иностранных исполнителей в Легендарных стенах ДКГ».

Фотографии (кроме отмеченной особо) предоставлены Алексеем Лариным