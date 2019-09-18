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Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

19:26 18.09.2019
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
Федор Бондарчук. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграли свадьбу 17 сентября 2019 года.

Информация об этом появилась несколько месяцев назад, однако детали торжества держались в секрете. Друзья и близкие жениха и невесты прилетели в Санкт-Петербург, на родину Паулины Андреевой. Причем, судя по геотегам, жених и невеста поселились в отеле Hermitage Hotel, а гости собрались в отеле Belmond Grand Hotel Europe, отмечает журнал Hello. Готовиться к торжеству им помогали многочисленные стилисты, визажисты и парикмахеры.

Место церемонии держалось в строжайшем секрете даже для гостей. Оксана Фандера лишь наутро опубликовала фото записки, которую получили все по приезде в отель: «Друзья, добро пожаловать в Петербург! – говорилось в ней. - Мы счастливы, что этот день настал. Давайте начнем. 17 сентября в 18.30 у входа в отель вас будут ждать шаттлы, которые доставят дорогих гостей до места проведения церемонии! Не сдерживайте себя. Будьте красивыми и пьяными! Обнимаем. Федор и Паулина».

Организатором торжества стала компания Андрея Фомина. Для события было выбрано несколько локаций. Регистрация брака 52-летнего Федора Бондарчука и 30-летней Паулины Андреевой прошла на сцене Исторического Домашнего Театра Юсуповского Дворца. Регистратором выступил партнер Паулины по многим фильмам Константин Хабенский. Далее гости переместились в дом Беггровых на Невском проспекте, где в большом историческом пространстве была создана атмосфера богемной питерской квартиры с предметами и артефактами различных времен и эпох Петербурга. На торжестве, по словам источников, было около 200 человек. В их числе Ксения Собчак, Анна и Надежда Михалковы, Анна Чиповская, Аркадий Новиков, Глюкоза, Светлана Лобода, Константин Эрнст, Оксана Фандера, Филипп Янковский, Сергей Мазаев и многие другие. Роль ведущего взял на себя Игорь Верник, а первый танец молодоженов состоялся под песню Feduk «Хлопья летят наверх».

Утром Оксана Фандера поделилась фотографией так называемого «похмельного» завтрака - гостей угощали борщом, и «косметичкой» с базовым набором для борьбы с последствиями прошлого вечера. «Мешочек счастья для гостей для послевадебного утра. Я люблю этих ребят, пусть их любит весь мир», - подписала фото актриса.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о своих отношениях в июне 2016 года, появившись вместе на красной дорожке церемонии закрытия 27-го российского фестиваля «Кинотавр». Об их помолвке общественность узнала также на «Кинотавре» год спустя, заметив на руке Паулины кольцо с синим камнем.
 

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