Женской команде КВН объявили бойкот из-за песни про Кузбасс

12:23

Поток негативных откликов сети вызвал выпуск программы КВН, который вышел на Первом канале 14 сентября.

Уже нескольких дней пользователи Сети не унимаются, высказывая своё мнение относительно одной из команд Летней лиги, сообщает sibdepo.ru. Женская сборная из Иркутска «Раисы» получила вал критики. Несколько сотен комментариев под видеозаписью игры в Интернете посвящены именно этой команде.

Большинство зрителей программы слёзно умоляли девушек «уйти наконец уже» из игры и не «позориться». Кто-то даже посетовал, что они уже 10 лет «занимают чьё-то место». А другие же пользователи Интернета просто высказали надежду, что больше никогда не увидят «Раис». Более продвинутые и опытные зрители сообщили решение этой проблемы – перемотать выступление девушек.

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Отметим, что на этой игре в жюри сидела Алла Михеева, соведущая Ивана Урганта, а по совместительству жительница Кузбасса (в прошлом). И, чтобы произвести на неё впечатление, «Раисы» решили пошутить именно над Кузбассом. Оскорбленные пользователи в своих соцсетях пишут, что это было как минимум нелепо. Многих смутило, что в конкурсе «Визитная карточка» в песне от женской команды из Иркутска прозвучала строчка «Мы на Кузбассе уголь добывали».

