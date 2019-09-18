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Женской команде КВН объявили бойкот из-за песни про Кузбасс

12:23 18.09.2019
Женской команде КВН объявили бойкот из-за шутки про Кузбасс
Фото с сайта Первого канала

Поток негативных откликов сети вызвал выпуск программы КВН, который вышел на Первом канале 14 сентября.

Уже нескольких дней пользователи Сети не унимаются, высказывая своё мнение относительно одной из команд Летней лиги, сообщает sibdepo.ru. Женская сборная из Иркутска «Раисы» получила вал критики. Несколько сотен комментариев под видеозаписью игры в Интернете посвящены именно этой команде.

Большинство зрителей программы слёзно умоляли девушек «уйти наконец уже» из игры и не «позориться». Кто-то даже посетовал, что они уже 10 лет «занимают чьё-то место». А другие же пользователи Интернета просто высказали надежду, что больше никогда не увидят «Раис». Более продвинутые и опытные зрители сообщили решение этой проблемы – перемотать выступление девушек.

Смотреть с 13.20

Отметим, что на этой игре в жюри сидела Алла Михеева, соведущая Ивана Урганта, а по совместительству жительница Кузбасса (в прошлом). И, чтобы произвести на неё впечатление, «Раисы» решили пошутить именно над Кузбассом. Оскорбленные пользователи в своих соцсетях пишут, что это было как минимум нелепо. Многих смутило, что в конкурсе «Визитная карточка» в песне от женской команды из Иркутска прозвучала строчка «Мы на Кузбассе уголь добывали».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 15:46
Гость: Нормальный КВН

закончился не 10, а лет 30 назад.
18.09.2019, 14:44
Гость: Владимир

Сотни комментариев под видео - это безусловно убийственный аргумент.
Ничего, что все шоу поставлены служить одной задаче? - бабки.
И заинтересованные в получении прибыли будут использовать любые средства, и SMM само собой
18.09.2019, 14:14
Гость: Капитан Очевидность

Нормальный КВН закончился лет 10 назад.
Сейчас на это ... смотреть невозможно.
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