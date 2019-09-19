Специальный расширенный показ зонг-оперы TODD, 27 сентября, «Крокус Сити Холл»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
ОТКРЫТИЕ нового VIII театрального сезона "TODD" ознаменуется Специальным расширенным показом рок-мюзикла.
Накал страстей и эмоций повышается - в этот раз Спец. TODD пройдет в CROCUS CITY HALL. Малый зал! (Это театральный формат рассадки зала без галёрки!) в пятницу 27 сентября! Снова ТРИ акта, снова сюрпризы и ГОСТИ!
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