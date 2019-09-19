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Специальный расширенный показ зонг-оперы TODD, 27 сентября, «Крокус Сити Холл»

18:50 19.09.2019
TODD, 27 сентября, «Крокус Сити Холл»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Специальный РАСШИРЕННЫЙ показ зонг-оперы «Короля и Шута» TODD в Москве состоится в CROCUS CITY HALL 27 сентября!

ОТКРЫТИЕ нового VIII театрального сезона "TODD" ознаменуется Специальным расширенным показом рок-мюзикла.

Накал страстей и эмоций повышается - в этот раз Спец. TODD пройдет в CROCUS CITY HALL. Малый зал! (Это театральный формат рассадки зала без галёрки!) в пятницу 27 сентября! Снова ТРИ акта, снова сюрпризы и ГОСТИ!

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Весь творческий коллектив проекта традиционно посвящает Спец. TODD Дню Рождения Михаила Горшенёва. Будут сюрпризы и гости!
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Театр в России
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