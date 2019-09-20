Канье Уэст вновь стал самым высокооплачиваемым рэпером мира

12:14

Темнокожий рэпер из США Канье Уэст в очередной раз признан самым высокооплачиваемым рэпером – по итогам 2019 года.

Такой вывод сделало авторитетное американское издание «Форбс», сообщает Lenta.Ru. По оценке экспертов журнала суммарный заработок Канье Уэста составляет 150 миллионов долларов.

При этом супруг Ким Кардашьян умудрился сместить с первого места хип-хоп-исполнителя Джей-Зи благодаря контракту с компанией Adidas, совместно с которой выпустил кроссовки Yeezy. В итоге Jay-Z оказался лишь на второй позиции, заработав лишь 81 миллион долларов. Третье место досталось Дрейку с доходом в 75 миллионов долларов.

Топ-10 также включает хип-хоп-исполнителя Дидди (70 миллионов долларов), Трэвиса Скотт (58 миллионов), Эминема (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Мигос (36 миллионов) и Дональд Гловер, известный также под псевдонимом Childish Gambino. Он заработал 35 миллионов долларов.

