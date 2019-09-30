Metheora «Голоса»

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Группа Metheora после многолетнего молчания представила новый трек «Голоса»

«Каждый из нас имеет внушительную коллекцию скелетов в шкафу - историй, о которых знаешь только ты. Это жизненный опыт, который сделал нас теми, кем мы являемся сейчас. Ты смог принять своих призраков и научиться жить с ними в гармонии. Они никуда не делись, они так же живут в твоей голове, но дотянуться и зацепить больше не могут. Эти голоса в твоей голове – важная часть тебя. Без своего прошлого ты не смог бы стать тем, кем являешься сейчас» - рассказали участники группы.