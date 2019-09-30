Metallica отменила мировые гастроли из-за запоя своего лидера

11:50

Легенда трэш-метала Metallica объявила о срыве своего гастрольного тура по причине запоя своего лидера Джеймса Хэтфилда.

В итоге гастроли по Австралии и Новой Зеландии были перенесены, а сообщение об этом разместили на официальной странице коллектива в Facebook остальные участники коллектива. «С искренним сожалением сообщаем нашим поклонникам и друзьям, что мы откладываем наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии, - говорится в информационном бюллетене команды. – Как большинство из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс боролся с зависимостью на протяжении многих лет. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать лечение и реабилитацию».

Проблемы с алкоголем у музыканта начались очень давно. Джеймс Хэтфилд боролся с зависимостью, но периодически срывался. Например, на этот раз он сильно запил впервые с декабря 2001 года.

Однако согруппники Хэтфилда смотрят в будущее с оптимизмом и заверили фанатов, что обязательно выступят там, где были запланированы концерты, как только музыкант придет в себя. Потраченные за билеты средства будут возвращены в полном объеме

