Рекорд Оркестр «Клуб путешественников»

Исполнитель: Рекорд Оркестр, Название: «Клуб путешественников», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Тимофею Копылову из владимирской группы «Рекорд Оркестр» нужно было родиться где-нибудь на Гавайях или в солнечной Калифорнии. В нем абсолютно нет провинциальной зашоренности и упертости. Обладая мощным голосом и умея придать своим песням сочное альтернативное звучание, он, тем не менее, стал известен благодаря подхваченной Тимати псевдокавказской песне «Лада Седан Баклажан» и участию в «Голосе», где ему не дали спеть ни одной авторской композиции.

Название нового альбома «РО» «Клуб путешественников» намекает на некую концептуальность, которая при прослушивании диска рассыпается в прах. Да, здесь немало занимательной топографии – «Тель-Авив», «Воронеж», «Во мрак» (Санкт-Петербург), «Мозамбик». Но в большинстве обозначенных мест Копылов даже не бывал, благодаря чему, например, наиболее запоминающемся моментом в «Тель-Авиве» становится шутливая фраза «вайбер нельзя в шаббат». Более-менее близкой к истине оказывается лишь питерская «Во мрак», где присутствуют подобающие случаю вселенский сплин, теплый плед и неодолимое желание кануть в ледяную Неву.

Схожая ситуация и с музыкальными параллелями. «Halo» напоминает нордические элегии Tequilajazzz, «Самое прекрасное место» исполняется с интонациями Сергея Шнурова, а «Штирлиц» очень подошла бы «Запрещенным барабанщикам» с их музыкальными исследованиями на тему влияния советской идеологии на судьбы сопредельных государств. Сам Копылов с такой постановкой вопроса не согласен и гордится своей ориентацией на эротичный американский хард (возвращаемся к самому началу данной рецензии).

Действительно, песни «Без трусов» и «Самое прекрасное место» будет трудно принять пуританам, взращенным на русском роке. Но поди поспорь с тезисом, что интимное место зазнобы всегда предпочтительнее, чем самые увлекательные турпоездки! Ведь даже великий философ Алексей Федорович Лосев не постеснялся написать в "Диалектике мифа", что самое прекрасное место, как ни крути, "между твоих ног". Тут уж вопрос внутренней раскрепощенности и честности перед самим собой, а с этими качествами, судя по всему, у Копылова полный порядок.

Безоговорочно хороши именно те песни, которые целиком и полностью идут вразрез с пресловутыми слушательскими ожиданиями. Это и жизнерадостная суицидальная побудка «Застрелись», в которой мудрая хрипотца Чачи из «НАИВа» пришлась как нельзя кстати, и «Мантры», в которой Копылов сочувственно попытался вникнуть в психологию Владимира Путина.

Предугадывать, каким будет следующий альбом «РО» - дело неблагодарное, поэтому просто порадуемся, что у нас есть еще свободные от догм музыканты, совершенно не выпячивающие свой нонконформизм.