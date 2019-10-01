]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Украинский хит признан самой популярной песней в России

15:58 1.10.2019
Украинский хит признан самой популярной песней в России
Фото cо страницы группы KAZKA в Фейсбуке
Материалы по теме:

Выяснилось, тексты каких песен жители России искали чаще всего в интернете за последний год

Запросы, поступавшие с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, обрабатывала компания «Яндекс-музыка», сообщат ТАСС. Позже они оценивались по 100-балльной шкале, причем число баллов зависело напрямую от частоты обращений к тому или иному тексту.

Рейтинг возглавил украиноязычный «Плакала» группы Kazka, получивший 100 рекордных баллов. Вторую позицию заняла песня исполнителей Rauf & Faik «Детство», у которой 36 баллов. Третье место заняла сочиненная Михаилом Исаковским «Катюша», получившая почетные для своих годов3 3 балла.

В Топ-10 вошли и такие песни, как «Мамбл» от GONE.Fludd, «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, «Юморист» рэпера Face, «Зависай» артиста Strange, «Зацепила» Артура Пирожкова и «День Победы» Льва Лещенко.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.