Украинский хит признан самой популярной песней в России

15:58

Выяснилось, тексты каких песен жители России искали чаще всего в интернете за последний год

Запросы, поступавшие с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, обрабатывала компания «Яндекс-музыка», сообщат ТАСС. Позже они оценивались по 100-балльной шкале, причем число баллов зависело напрямую от частоты обращений к тому или иному тексту.

Рейтинг возглавил украиноязычный «Плакала» группы Kazka, получивший 100 рекордных баллов. Вторую позицию заняла песня исполнителей Rauf & Faik «Детство», у которой 36 баллов. Третье место заняла сочиненная Михаилом Исаковским «Катюша», получившая почетные для своих годов3 3 балла.

В Топ-10 вошли и такие песни, как «Мамбл» от GONE.Fludd, «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, «Юморист» рэпера Face, «Зависай» артиста Strange, «Зацепила» Артура Пирожкова и «День Победы» Льва Лещенко.

