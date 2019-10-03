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Бездомной из России предложили в США контракт после пения в метро

13:25 3.10.2019
Бездомной из России предложили в США контракт после пения в метро
Стоп-кадр с видео

Номинант «Грэмми», продюсер Джоэл Даймонд намерен заключить контракт с бездомной эмигранткой из России, оценив ее пение в метро Лос-Анджелеса.

Продюсер намерен запустить проект в стиле «классический-EDM кроссовер» с женщиной, называющей себя Эмили Замурка, сообщает Lenta.Ru. Все началось с того, что полицейские засняли в метро Лос-Анджелеса видео, на котором 52-летняя российская бомжиха спела арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» авторства композитора Джакомо Пуччини. Запись оперативно оказалась в соцсетях, после чего женщина прославилась и получила пожертвования в сумме 50 тысячи долларов.

Эмили Замурка эмигрировала в США в возрасте 24 лет из России, где научилась играть на скрипке и пианино. Вокал она осваивала в детстве самостоятельно, копируя оперных певиц из телетрансляций. Оказавшись в Америке, она трудилась в ресторане, затем преподавала игру на пианино, в 2008 году получила вид на жительство, а за тем из-за ухудшения финансового положения стала играть на улице на скрипке. Однако инструмент Эмили сломали, и она осталась без денег.
  

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 16:06
Гость: blog2038,.

Меня смущает одна нескладушка:
ей сейчас 52, приехала он а в Штаты когда ей выло 24 (в 1991-м), вид на жительство получила в 2008-м (через 17 лет) - почему так долго ждала?
.
Справка - легальный иммигрант получает вид на жительство немедленно, в момент въезда в страну.
03.10.2019, 15:58
Гость: IgS

поет хреново. очень. может ей в метро и место.
03.10.2019, 15:57
Гость: blog2038,.

Ну положим "по улицам бездомным шляться" можно даже в такой замечательной стране как Россия.
.
Вы лучше расскажите мне о случае где российская бомжиха получает $50,000 пожертвований и получает контракт лишь один раз продемонстрировав на улице свои способности.
.
Вот где начинается настоящая "американская мечта" и называется эта американская мечта "opportunity".
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