Бездомной из России предложили в США контракт после пения в метро

13:25

Номинант «Грэмми», продюсер Джоэл Даймонд намерен заключить контракт с бездомной эмигранткой из России, оценив ее пение в метро Лос-Анджелеса.

Продюсер намерен запустить проект в стиле «классический-EDM кроссовер» с женщиной, называющей себя Эмили Замурка, сообщает Lenta.Ru. Все началось с того, что полицейские засняли в метро Лос-Анджелеса видео, на котором 52-летняя российская бомжиха спела арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» авторства композитора Джакомо Пуччини. Запись оперативно оказалась в соцсетях, после чего женщина прославилась и получила пожертвования в сумме 50 тысячи долларов.

Эмили Замурка эмигрировала в США в возрасте 24 лет из России, где научилась играть на скрипке и пианино. Вокал она осваивала в детстве самостоятельно, копируя оперных певиц из телетрансляций. Оказавшись в Америке, она трудилась в ресторане, затем преподавала игру на пианино, в 2008 году получила вид на жительство, а за тем из-за ухудшения финансового положения стала играть на улице на скрипке. Однако инструмент Эмили сломали, и она осталась без денег.

