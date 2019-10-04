Rhapsody Of Fire «The Eighth Mountain»

Исполнитель: Rhapsody Of Fire, Название: «The Eighth Mountain», Стиль: симфо пауэр-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Итальянской Rhapsody Of Fire все сложнее конкурировать со своим прошлым участником Лукой Турилли, выступающем теперь под вывеской просто Rhapsody. Выпустив два года назад сборник переигранных заново вещей, «огнепоклонники» поменяли еще и вокалиста с барабанщиком и сделали незначительный дрейф от симфонического антуража в сторону более рОковой подачи.

В остальном, альбом такой же напыщенный и бессмысленный, как Яйцо Фаберже. Вроде бы всё на месте: звучит громко, дорого и эпично, но чего-то не хватает. Попробуйте послушать диск не в бытовой обстановке, а, скажем, во время ночного путешествия – и вы поймете, о чем речь. Эти песни не отрывают от земли…

Сверкают всеми цветами драконные камни мгновенных хоровых всполохов в «Seven Heroic Deeds». Плетет прихотливое золотое узорочье симфоническая клавишная партия в «Clash of Times». Вовек не сотрется густая и лоснящаяся гитарная эмаль в «The Legend Goes On». Причудой мастера выглядит растительный орнамент фолковой «Warrior Heart». Все в порядке и с массивной подставкой – десятиминутных композиций в альбоме целых две.

Но когда настает время определиться с любимыми песнями, никак не можешь отделаться от чувства растерянности. Так что пусть лучше это массивное яйцо остается на музейной полке. ё

