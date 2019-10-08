Децл станет главным героем сериала о русском рэпе

14:24

Скончавшемуся 3 февраля этого года в Ижевске рэперу Дэцлу посвятят целый сериал.

Об этом рассказал журналист и режиссер Роман Супер, представляя трейлер своего нового документального фильма о рэпере «С закрытыми окнами: Честная биография Кирилла Толмацкого».

По словам Супера, с ним связались «серьезные люди», которые заинтересованы в производстве кинопроекта о рэпе через призму биографии Децла. «Он уже запускается в производство, — заявил Супер РБК. — Люди нашли деньги, режиссер тоже есть, он не так давно выпустил реально очень хорошее кино. Кто это делает, сказать не могу».

Лента «С закрытыми окнами: Честная биография Кирилла Толмацкого» появится в одном из онлайн-кинотеатров 7 ноября 2019 года. Деньги на него собирались методом народного акционирования. Доступ к фильму будет бесплатным, но некоторые инвесторы получат линк на просмотр за несколько дней до официальной премьеры.

