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Децл станет главным героем сериала о русском рэпе

14:24 8.10.2019
Децл станет главным героем сериала о русском рэпе
Децл. Фото с сайта kino-teatr.ru

Скончавшемуся 3 февраля этого года в Ижевске рэперу Дэцлу посвятят целый сериал.

Об этом рассказал журналист и режиссер Роман Супер, представляя трейлер своего нового документального фильма о рэпере «С закрытыми окнами: Честная биография Кирилла Толмацкого».

По словам Супера, с ним связались «серьезные люди», которые заинтересованы в производстве кинопроекта о рэпе через призму биографии Децла. «Он уже запускается в производство, — заявил Супер РБК. — Люди нашли деньги, режиссер тоже есть, он не так давно выпустил реально очень хорошее кино. Кто это делает, сказать не могу».

Лента «С закрытыми окнами: Честная биография Кирилла Толмацкого» появится в одном из онлайн-кинотеатров 7 ноября 2019 года. Деньги на него собирались методом народного акционирования. Доступ к фильму будет бесплатным, но некоторые инвесторы получат линк на просмотр за несколько дней до официальной премьеры.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка в России, Телевизионные сериалы
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