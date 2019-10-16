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Союз композиторов устроит курсы для авторов в шести городах России

12:38 16.10.2019
Союз композиторов читки для аворов
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По инициативе Союза композиторов России пройдет образовательные курсы «Композиторские читки» для молодых авторов в шести городах.

Проект одержал победу в конкурсе долгосрочных проектов Фонда президентских грантов, сообщает ТАСС. Образовательные курсы Союза будут проведения для молодых авторов не только в Москве, но и в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Любая образовательная сессия длится четыре дня, в ее рамках проходят лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также «Читки» с МАСМ. По окончании авторы дорабатывают свои сочинения с учетом комментариев кураторов и исполнителей. После подведения итогов «Читок» несколько студентов получают приглашение на участие в Международной академии молодых композиторов в городе Чайковском, а их произведения могут быть опубликованы издательством «Композитор» и исполнены в концертных программах МАСМ.

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян отметила, что в России до недавнего времени не было подобных коротких образовательных программ в сфере академической музыки.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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