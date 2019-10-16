Перукуа, 19 октября, «Крокус Сити Холл»

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Единственный концерт ПЕРУКУА (Австралия) с симфоническим оркестром пройдет в «Крокус Сити Холле» 19 октября

Перукуа – «голос самой жизни» из Австралии, музыкальный феномен, признанный во всем мире. Её вокал будто останавливает время, а песни даже не думают подчиняться каким-либо жанровым клише. От этники и джазовых стандартов уровня Big Spender Перукуа легко переходит к поп-хитам вроде Be Yourself, написанным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay. Пожалуй, стоит знать главную вещь об этом концерте: голос если и не изменит вашу жизнь, то точно заставит чувствовать по-новому.

В России за последние годы певица завоевала огромную аудиторию: эфиры на Первом канале, выступления на телевидении и на «Усадьбе Джаз» и даже в рамках уикенда Гран-при России Формулы-1. Кстати, под впечатлением от поездки в Москву Перукуа записала сингл Russian Soul. Как итог – полный зал «Крокус Сити Холла» с первой попытки на сольном концерте в Москве пару лет назад.

Множество подписчиков в соцсетях следят за каждой новостью Перукуа и её необычной судьбой. История её жизни – готовая статья для глянцевого журнала, только всё в ней – правда. Перукуа начинала с традиционного джаза, прославившись ещё в Австралии. После первого замужества жила в Америке в индейской общине, приобщаясь к культуре коренного населения, сочетая в музыке индейские мотивы и соул. Позже – новая любовь, переезд в Европу, новая музыка и поиск себя через блюз, лаунж, электронику. Одна вещь всегда оставалась неизменной – её восхитительный вокал, её главный инструмент, узнаваемый с первых слов любой песни Перукуа. Сотни концертов, полтора десятка мировых туров и альбомов вели к этому дню.

Перукуа о концерте 19 октября в «Крокусе»: «Любовь — мой главный путеводитель. Когда мурашки бегут по коже, наша душа пробуждается. Когда мы улыбаемся, наше сердце расцветает. Это будет чувственный вечер соединения с жизнью и любовью, который я приглашаю вас разделить со мной».