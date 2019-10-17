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Всем певшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»

13:20 17.10.2019

Новые условия отбора участников «Евровидения» ввела Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Новые меры больше походят на репрессивные. Исходя из утвержденных правил, «Евровидение» теперь не светит музыкантам, которые концертировали на территории России после 2014 года. Особо оговорен и запрет на участие в конкурсе тем артистам, которые посещали Крым за минувшие пять лет.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания подчеркнул, что кандидат от Украины должен быть не только талантливым и ярким исполнителем, но и обязан «разделять позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса».

Жесткая позиция Украины по отношению к конкурсантам уже лишила в 2019 году их претендентку Maruv возможности принять участие в «Евровидении».
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Ситуация на Украине, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 14:06
Гость: Серёга

Евровидение себя уже изжило,в своё время до 90-х было оно творческим и интересным,когда ещё не дошли до системы по названием "формат" в три притопа и два прихлопа с фейерверками в строгие несколько минут.Именно из ТОГО Евровидения вышла на Большую сцену ABBA.
А сейчас ещё добавилась и политическая составная при голосовании зрителями- такой своеобразный географический бомонд из "братьев наших близких".
Костюмчики,танцорчики,клубы дыма и огня...и пробивающиеся сквозь завесу голоса под стандартные аккорды.Больше ЭТО не смотрю.
17.10.2019, 13:46
Гость: Евсей

Что-то в этой истории напоминает другую. После объявления независимости Украины во Львове их служб ЖКХ уволили все "коммуняк" и Львов стал захлебываться, простите, в д...ме. Пришлось этих самых клятых возвращать на работу. Кто бы провел хотя бы дистанционно диагностику на состояние психического здоровья некоторых руководящих граждан на Украине? Как вижу им территориальная целостность Украины нужна до тех пор, пока можно исходя из этого чем-нибудь торгануть, что-то хапнуть, получить какую-то выгоду и подобное такому же. Совсем уж похоже на признаки массового психоза. Лечились бы, что ли!?
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