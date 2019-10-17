Всем певшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»

13:20

Новые условия отбора участников «Евровидения» ввела Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Новые меры больше походят на репрессивные. Исходя из утвержденных правил, «Евровидение» теперь не светит музыкантам, которые концертировали на территории России после 2014 года. Особо оговорен и запрет на участие в конкурсе тем артистам, которые посещали Крым за минувшие пять лет.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания подчеркнул, что кандидат от Украины должен быть не только талантливым и ярким исполнителем, но и обязан «разделять позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса».

Жесткая позиция Украины по отношению к конкурсантам уже лишила в 2019 году их претендентку Maruv возможности принять участие в «Евровидении».

