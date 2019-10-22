]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Ванесса Паради отменила выступление в Барселоне из-за беспорядков

12:02 22.10.2019
Ванесса Паради отменила выступление в Барселоне из-за беспорядков
Фото с официального аккаунта на facebook.com
Материалы по теме:

Исполнительница из Франции Ванесса Паради отменила назначенный на 22 октября концерт в Барселоне из-за акций протеста в Каталонии.

Организаторы выступления назвали это решение вынужденной мерой, сообщает ТАСС. По их мнению, экс-супруга Джонни Деппа не сможет выступить из-за «невозможности гарантировать хорошую организацию концерта, а также [обеспечить] безопасность коллектива и публики в каталонском городе». Обновленная дата выступления Паради будет объявлена в ближайшее время.

Паради – далеко не первый артист, решивший отменить концерт в Испании из-за проблемных событий в Каталонии. Среди отказников – американский рэпер Blackbear, который объявил об отмене запланированного в Барселоне выступления «из-за нынешнего климата протестов в каталонской столице». Аналогичное решение приняли еще двое исполнителей.

Неделей ранее в Каталонии начались демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Протесты разгорелись после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости региона, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Демонстранты поджигали мусорные баки, сооружали баррикады, били витрины магазинов и кафе
 

Темы: Народные протесты, Барселона, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.