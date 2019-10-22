Ванесса Паради отменила выступление в Барселоне из-за беспорядков

12:02

Исполнительница из Франции Ванесса Паради отменила назначенный на 22 октября концерт в Барселоне из-за акций протеста в Каталонии.

Организаторы выступления назвали это решение вынужденной мерой, сообщает ТАСС. По их мнению, экс-супруга Джонни Деппа не сможет выступить из-за «невозможности гарантировать хорошую организацию концерта, а также [обеспечить] безопасность коллектива и публики в каталонском городе». Обновленная дата выступления Паради будет объявлена в ближайшее время.

Паради – далеко не первый артист, решивший отменить концерт в Испании из-за проблемных событий в Каталонии. Среди отказников – американский рэпер Blackbear, который объявил об отмене запланированного в Барселоне выступления «из-за нынешнего климата протестов в каталонской столице». Аналогичное решение приняли еще двое исполнителей.

Неделей ранее в Каталонии начались демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Протесты разгорелись после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости региона, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Демонстранты поджигали мусорные баки, сооружали баррикады, били витрины магазинов и кафе

