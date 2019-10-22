Лука Шулич (2Cellos) с оркестром. 7 ноября, Международный Дом Музыки

22:41

Один из самых любимых и уважаемых неоклассических музыкантов нового тысячелетия, участник всемирно известного дуэта 2Cellos Лука Шулич едет в Москву с сольным проектом

Виртуозный виолончелист из Хорватии станет первым музыкантом, когда-либо сыгравшим «Времена года» Антонио ВИВАЛЬДИ для соло виолончели с оркестром.

Лука ШУЛИЧ учился музыке с пяти лет и впервые громко заявил о себе как о талантливом классическом музыканте на Летнем фестивале в Дубровнике в 2009 году. В 15 он стал одним из самых молодых учеников, когда-либо поступавших в Загребскую музыкальную академию, которую с успехом окончил в 18. Учился в классе профессора Вальтера ДЕШПАЛЬЯ, после чего продолжил образование в мировой столице классической музыки, Вене, у профессора Рейнхарда ЛАТЦКО. В 2011 году музыкант получил степень магистра с отличием Королевской академии музыки в Лондоне.

Концертная деятельность Луки ШУЛИЧА простирается от европейских музыкальных фестивалей (Любляна 2003, Дубровник 2005) и побед в Международных состязаниях (конкурс виолончелистов им. Витольда ЛЮТОСЛАВСКОГО 2009, Европейский конкурс Союза телерадиовещания «Новый талант» 2006) до участия в благотворительных мероприятиях (программа Фонда Владимира СПИВАКОВА, Москва). Музыкант выступал совместно с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным и Сиднейским симфоническим оркестром, Немецким оркестром радио и телевидения, Варшавским и Русским филармоническими оркестрами. Гастролировал по Европе, США, Южной Америке и Японии, сочетая сольные классические выступления с работой в суперпопулярном проекте 2Cellos.

С 2011 года Лука ШУЛИЧ и другой одаренный хорватский виолончелист, Степан ХАУСЕР, основали невероятно успешный дуэт 2Cellos. Группа стала известна благодаря выложенной на YouTube кавер-версии на хит Майкла Джексона ‘Smooth Criminal’, которая набрала более 7 млн. просмотров в первые несколько недель. Дуэт много лет гастролировал по всему миру с сэром Элтоном ДЖОНОМ, выступая на огромных аренах и стадионах.

Помимо своих аншлаговых туров, виртуозы играли в таких знаковых залах, как Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, «Олимпия» в Париже, Арена-ди-Верона и Сиднейская Опера; участвовали в таких престижных мероприятиях, как Бриллиантовый юбилей правления Королевы Елизаветы II, Финал Лиги Чемпионов, церемония вручения Золотого мяча и премия Эмми. Среди коллабораций проекта – выступления с Red Hot Chili Peppers, Джорджем МАЙКЛОМ, Queens of the Stone Age, Андреа БОЧЕЛЛИ, Zucchero и Стивом ВАЕМ. В качестве специальных гостей 2Cellos отметились на Вечернем шоу с Джеем ЛЕНО, Ток-шоу Эллен ДЕДЖЕНЕРИС, TV-Total со Штефаном РААБОМ, «Доброе утро, Америка» и многих других. Вместе со звездным пианистом Lang Lang они сыграли на новогоднем гала-концерте CCTV для аудитории, превышающей 1 млрд. зрителей.

7 ноября в Москве Лука ШУЛИЧ выступит вживую со струнным оркестром из 12 музыкантов на сцене Светлановского зала ММДМ! В первой части концерта прозвучат «Четыре сезона» ВИВАЛЬДИ, а во второй – известные и виртуозные классические пьесы ГАЙДНА, ПУЧЧИНИ, МОНТИ и других композиторов.