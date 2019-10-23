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Православный канал проведет первое реалити-шоу в монастыре

13:56 23.10.2019
Православный канал набирает участников реалити-шоу о жизни в монастыре
Нило-Столобенский монастырь. Фото с сайта nilostolobenskaja-pustyn.ru
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Телеканал православной направленности «Спас» начал отбор участников в реалити-шоу «Остров».

Слоган программы, напрямую связанной с монастырской жизнью, звучит как «Стань участником первого реалити со смыслом». «Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни. Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Стань одним из добровольцев», - гласит анонс проекта.

Никаких особых требований к участникам кастинга  не озвучено, но организаторы ждут от них желание «потрудиться в монастыре» и рассказ о себе. Старт съемок назначен на ноябрь 2019 года.

Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 км к северу от города Осташкова, на озере Селигер.
 

Темы: Православная церковь в России, Кино в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 16:55
Гость: Так названо

потому, что на заре зарождения нынешней власти был кооператив "ОЗЕРО".
23.10.2019, 14:33
Гость: stalker

Почему реалити-шоу назвали просто "Остров" ? Надо назвать как в прежних реалити-шоу. "Остров. Монастырь. Мы строим любовь".
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