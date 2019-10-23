Православный канал проведет первое реалити-шоу в монастыре

13:56

Телеканал православной направленности «Спас» начал отбор участников в реалити-шоу «Остров».

Слоган программы, напрямую связанной с монастырской жизнью, звучит как «Стань участником первого реалити со смыслом». «Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни. Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Стань одним из добровольцев», - гласит анонс проекта.

Никаких особых требований к участникам кастинга не озвучено, но организаторы ждут от них желание «потрудиться в монастыре» и рассказ о себе. Старт съемок назначен на ноябрь 2019 года.

Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 км к северу от города Осташкова, на озере Селигер.

