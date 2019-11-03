«Сети» продлили триумф «Би-2»

Карьера Яна Николенко изобилует внезапными поворотами

В 90-е он играл в недурственной англоязычной команде «Эдипов комплекс». Потом его пригласили в «Сплин», а «Эдипов комплекс» уступил место группе «Сети». В начале нулевых Николенко ушел из «Сплина», возродил было «Эдипов комплекс», но был приглашен в «Би-2» и надолго сосредоточился на одном…

Теперь Ян, продолжая играть в «Би-2», реанимировал «Сети», выпустил с ними второй альбом «Просто». 25 октября группа выступила в качестве спецгостей первого из двух московских «бидвашных» концертов NewBest. А 27-го сыграла концерт в клубе «16 Тонн», который позиционировался как афтепати выступлений «Би-2».

Заявив предельно четко о своих сверхзадачах в открывавшей вечер песне «Деньги», Ян Николенко сообщил, что не все музыканты «Би-2» доехали до клуба. Но кто-то всё-таки преодолел усталость и готовится показать сюрпризы. Сам Яник был неутомим, экстатично отплясав в песне «Челентано» и показав две новые вещи – «Вдвоем» и «Мало».

«Медленная осень» сигнализировала о полном принятии музыкантами текущего положения вещей. После нее Яник сообщил, что нынешнее межсезонье и впрямь выдалось «медленным» - теплым и приятным, а холодов он категорически не желает. Стремление продлить мгновение ощущалось в песнях «Белка в колесе» и «Алиса».

Без старых песен и концерт не концерт, поэтому «Сети» вспомнили о том, с чего всё начиналось, сыграв одну из самых первых своих композиций – «Планета». А песней «Просто» Яник дал понять, что не собирается стоять на месте, пригласив в ней сыграть барабанщика «Би-2» Бориса Лившица. С ним же «Сети» представили и третью премьеру концерта «Мой Бог». Яник сообщил, что Борис Лифшиц примет участие в записи третьего альбома группы, выразив надежду, что штатная драммерша группы Ольга Долгополова ревновать не будет.

Во второй половине «Сети» вспомнили ещё несколько песен из своего первого альбома. Среди них был и музыкальный ребус «Города», и заглавная песня диска «Небо на Земле» - одна из лучших песен о смерти, где о неизбежном сказано без тягостного надрыва, но и без неуместной бравады. Визитная карточка «Smile» обнаружилась уже в бисовом блоке.

Но прежде, чем до нее дошло дело, Ян Николенко сказал много теплых слов о не доехавшем до клуба из-за собственного концерта трио Jukebox и поздравил программного директора «Нашего Радио» Анастасию Рогожникову – угадайте, какой песней?