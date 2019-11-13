Дельфин восхитился эпохой 60-х, когда эхо войны позволяло дорожить миром

18:36

Дельфин выпускает новый альбом «Край», официальный релиз которого состоится 15 ноября.

Двенадцатого ноября в клубе Red Roof состоялась народная пресс-конференция Дельфина, посвященная выходу диска. По словам музыканта, диск является прямым продолжением предыдущего альбома «442» (2018), в основу которого легли остросоциальные события современности. Альбом же «Край» отражает реакцию влюбленной пары на эти же события.

«Край» - название всеобъемлющее. Дельфин подтвердил догадку ведущего Сергея Минаева, что это некий мировоззренческий край, предельно состояние. «Здесь имеет место и английский глагол», - добавил Дельфин, намекая на слово cry (плакать).

Работа над альбомом «Край» продолжалась порядка восемь месяцев. В периоды создания новой пластинки Дельфин занимается творчеством постоянно. В остальное время он время от времени фиксирует приходящие к нему строчки в перелетах и переездах в записную книжку телефона, и этот интерактивный творчества накладывает отпечаток на егоспецифику.

Альбом «442» был выпущен на виниле. Дельфин лишь недавно понял преимущества этого формата, поэтому релиз остального наследия музыкантов на пластинках также не за горами. Специальный мастеринг прошлых альбомов Дельфина для этой цели уже сделан.

Отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить, он ответил, что в конце 60-х, когда люди были красивыми, любили жизнь, искренне относились друг к другу, потому что над ними еще довлело эхо войны, которое помогало дорожить миром.

Концертная презентация альбома Дельфина «Край» состоится 7 декабря в московском клубе 1930 Moscow.

