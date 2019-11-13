«Пикник» помог не прошляпить великана

Группа «Пикник» представила новую программу «В руках великана» в столичном Крокусе 8 ноября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Выражение «яркое ослепительное шоу» давно успело стать журналистским штампом. Однако применительно к «Пикнику», которая славится своими креативными и сложнопостановочными сценическими решениями, оно оправдывает себя на все сто. Прошлый тур «Левитация» вышел у группы настолько технически замысловатым, что переплюнуть самих себя музыкантам будет теперь ох как сложно.

Так что теперь «Пикник» делает ставку на эпитет «ослепительный» - благо, одной из ключевых в программе является песня «Сияние». На концерте в «Крокусе» было много света, буйства красок, блистающих небесных тел. Под «Интро» на зрителей наплывали планеты, уходя в сторону и уступая место своим собратьям. Лишь фиолетово-черная Земля задержалась на мгновение.

Прежде, чем материализоваться на сцене, участники «Пикника» появились перед зрителями в виде своих винтажных двойников, путешествовавших на старинном поезде. Причем, фантомный бас-гитарист Марат Корчемный коротал время в пути за чтением свежего номера газеты «Вечерний Египтянин».

Первой остановкой для команды оказался… Смоленск. «Пикник» поведал о некоем эпохальном свидании «Не в опере Венской, а в клубе смоленском». Детали этой таинственной встречи можно было наблюдать на экране, где кричаще одетая пара дурачилась за круглым столом, пытаясь пообедать бабочками, сыграть партию в шахматы и вспомнить старинную детскую забаву «Ладушки».

Таким неприкаянным чудакам была адресована новая песня «Счастливчик». В отличие от нового альбома, где в голосе Эдмунда Шклярского ощущается нордическая сталь, лидер «Пикника» исполнял эти песни тепло, сердечно с явным сочувствием к неприкаянным героям. Артист будто бы обнажался перед зрителями, как экранный «счастливчик», который, избавляясь от всего лишнего, отправлялся в свободный полет.

Но альбом «В руках великана» посвящен не только избавлению от ненужных оков, но и подчинению высшим силам. В заглавной песне стройные девушки составили из кубистских элементов лицо властного исполина. А в «Сиянии» они же синхронно сыграли, стоя по краям сцену на металлических бочках, как на барабанах, словно пропуская через себя и передавая всем нам ритмы высших сфер.

Представление нового альбома ограничилось в первом отделении пятью песнями. После же антракта «Пикник» предпочел смешать привычное с редким и добавил к «Фиолетово-черному», «Говорит и показывает» да «Из мышеловки» песню о не для всех доступном источнике света «Игла» и предтечу нового альбома – «Великана». А лейтмотивом всего концерта стали персонажи в шляпах, то ли намекающие на то, что «дело в шляпе», то ли взывающие к духу кэролловского Безумного шляпника.

В этом концерте было важно и очень не хотелось бы прошляпить даже малейшую деталь...

