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Критик Соседов попросил «немощную» Пугачеву никогда не выходить на сцену

12:50 14.11.2019
КритикСоседов попросил «немощную» Пугачеву никогда не выходить на сцену
Алла Пугачева © KM.RU
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По мнению известного музыкального критика Сергея Соседова, Алле Пугачевой уже не следует петь и выступать на сцене.

К таким выводам эксперт пришел, оценив ее недавнее выступление в Минске. «Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально. Я видел сюжет в интернете, снятый на мобильный телефон. Она пела «Женщина, которая поет» — это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — заявил он в эфире латвийского радио Baltkom.

У критика выступления Пугачевой вызывают впечатление «кошмара и коллапса». Сама же звезда, как полагает Соседов, уже является «немощной». Ранее Соседов уничижительно высказался о новых песнях Пугачевой.

Сама же Примадонна заявила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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