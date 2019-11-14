Критик Соседов попросил «немощную» Пугачеву никогда не выходить на сцену

12:50

По мнению известного музыкального критика Сергея Соседова, Алле Пугачевой уже не следует петь и выступать на сцене.

К таким выводам эксперт пришел, оценив ее недавнее выступление в Минске. «Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально. Я видел сюжет в интернете, снятый на мобильный телефон. Она пела «Женщина, которая поет» — это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — заявил он в эфире латвийского радио Baltkom.

У критика выступления Пугачевой вызывают впечатление «кошмара и коллапса». Сама же звезда, как полагает Соседов, уже является «немощной». Ранее Соседов уничижительно высказался о новых песнях Пугачевой.

Сама же Примадонна заявила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.

