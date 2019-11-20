Сводный хор из тысячи человек споет песни Александры Пахмутовой

12:37

Сводный хор, состоящий из порядка тысячи человек, исполнит знаменитые песни композитора Александры Пахмутовой.

Акция приурочена к 90-летнему юбилею композитора, который отмечался 9 ноября. «22 ноября в Зале полководцев пройдет гала-концерт финалистов всероссийского хорового фестиваля, - передает Агентство Москва сообщение пресс-службы музея. – Сводный хор из почти тысячи финалистов конкурса выступит в сопровождении симфонического оркестра министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина».

В гала-концерте отметятся как детские, так и взрослые хоровые коллективы из Москвы, Московской области, Владимира, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Владивостока и других городов России. «Произведения Пахмутовой прозвучат не только в хоровом исполнении, но и в исполнении солистов концерта - заслуженной артистки России Татьяны Петровой, заслуженной артистки России, солистки Большого театра России Агунды Кулаевой, заслуженного артиста Республики Алтай и Республики Хакасия Артура Марлужокова, солистки Московского театра «Новая опера» им. Е.Колобова Полины Шамаевой, артистов молодежной программы Большого театра России и других исполнителей. Ведущие концерта - руководитель молодежной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин и артистка театра и кино Елена Захарова», - добавили в пресс-службе Музея Победы.

