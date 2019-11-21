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Российский участник «Детского Евровидения» попал в больницу

09:25 21.11.2019
Денберел Ооржак
Фото junioreurovision.tv by: Thomas Hanses
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Российский участник конкурса "Детское Евровидение — 2019" 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован в больницу в Польше после того, как он упал в обморок во время первой репетиции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Академии Игоря Крутого".

Как рассказали представители "Академии Игоря Крутого", во время репетиции на сцене Arena Gliwice, которая прошла в минувшую среду, Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой.

"Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей", — прокомментировали в пресс-службе.

Рядом с юным исполнителем находятся его бабушка и представители российской делегации. Ему было проведено обследование и рекомендован покой. Ночь Ооржак провел в больнице под наблюдением врачей. На текущий момент информации о его самочувствии не поступало.

Финал международного конкурса "Детское Евровидение — 2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы.

Темы: Евровидение
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