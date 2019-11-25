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Победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши

10:36 25.11.2019

Победителем песенного конкурса "Детское Евровидене" стала представительница Польши Виктория Габор.

Финал конкурса состоялся в польском городе Гливце в минувшее воскресенье, 24 ноября. По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.

Второе место занял представитель Казахстана, а третье – Испании.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место с 72 баллами. Во время первой репетиции в Гливице на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок, его доставили в больницу, где он сутки находился под наблюдением врачей. Несмотря на это, российский участник смог выступить на конкурсе.

Темы: Евровидение
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 11:58
Гость: stalker

Видел я вчера выступление этой победительницы. Если честно говорить, не впечатлило. В первую очередь из-за отсутствия хороших вокальных данных. Не понимаю по какому критерию этих выступающих вообще выбирают ?
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