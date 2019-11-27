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Верка Сердючка покинула украинское телешоу с плачем и скандалом

12:36 27.11.2019
Верка Сердючка покинула украинское телешоу с плачем и скандалом
Верка Сердючка. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Альтер эго Верки Сердючки Андрей Данилко со скандалом покинул украинскую версию шоу «X-фактор».

По пути он заявил о своей некомпетентности для роли наставника в данном проекте, сообщает РИА Новости. «Я смотрю, и я как придурок, - возмущался Данилко. – Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините».

Произнеся эту тираду, Далилко с плачем  покинул студию. Прокатчик шоу телеканал СТБ не стал раскрывать зрителям, появится ли Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый наставник.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 16:44
Гость: Мастер

Класс! Ждите Верку Сердючку в России. Хорошо! Всё будет хорошо...
27.11.2019, 13:25
Гость: Бтр

Это было аналог президента зеленского::)) типаж тот же.
27.11.2019, 12:51
Гость: иван з.

Что это было!?
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