Верка Сердючка покинула украинское телешоу с плачем и скандалом

12:36

Альтер эго Верки Сердючки Андрей Данилко со скандалом покинул украинскую версию шоу «X-фактор».

По пути он заявил о своей некомпетентности для роли наставника в данном проекте, сообщает РИА Новости. «Я смотрю, и я как придурок, - возмущался Данилко. – Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините».

Произнеся эту тираду, Далилко с плачем покинул студию. Прокатчик шоу телеканал СТБ не стал раскрывать зрителям, появится ли Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый наставник.

