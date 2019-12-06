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Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма

08:45 6.12.2019
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Лайма Вайкуле © KM.RU
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Лайма Вайкуле получила в Москве премию «Золотой граммофон» за «Вклад в отечественную музыку».

Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму. «Такая награда, а аплодисменты - словно пепельницу», - с досадой сказала певица. - Если будет только хуже, уж не знаю, что делать».

Эти слова вызвали некоторое оживление в зале, сообщает портал Delfi. В ответ Лайма Вайкуле дала понять, что рада премии. Но в то же время добавила: «На «Граммофоны» в течение карьеры ходить было некогда, потому что была занята заработком денег. А сейчас пришло время. Спасибо большое, что вы не забыли меня».

В августе 2018-го Лайма Вайкуле заявила, что она сможет выступить в Крыму, когда латвийские власти снимут соответствующий запрет. «Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда за, и не надо меня впутывать в политику», — подчеркнула артистка.
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 13:27
Гость: Ост

Вы тоже будете любить все что относится к Вашей молодости, когда она пройдет.
06.12.2019, 12:22
Гость: Не беда

Совки любят и её, и Ротару.
06.12.2019, 12:14
Гость: gvozd

неужели у людей мозги проснулись?
как ех вообще можно было премии выдавать..
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