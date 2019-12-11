Сергей Шнуров написал стихотворный некролог Юрию Лужкову

12:13

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров откликнулся на смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

По своему обыкновению, музыкант отозвался на резонансное событие стихами. У себя в Инстаграме Шнуров туманно припомнил запрет Лужковым концертов «Ленинграда» в Москве:

Я давно к таким вещам

Стал спокоен. Может сдуру

Юра что-то запрещал.

Вскоре запретили Юру.

Говорили, что он крепкий,

Всех с женой переживут.

Будет бегать вечно в кепке,

Но никто не вечен тут.

Шнуров окрестил политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве «жилось неплохо, дико и мощно». В финале он признался, что его опечалила новость о смерти Лужкова.

Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер Мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цвет-металла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек

Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене 10 декабря на 84-м году, не перенеся операции на сердце. Мэром Москвы он перестал быть в 2010-м «в связи с утратой доверия».

