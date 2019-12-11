Сергей Шнуров написал стихотворный некролог Юрию Лужкову
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров откликнулся на смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
По своему обыкновению, музыкант отозвался на резонансное событие стихами. У себя в Инстаграме Шнуров туманно припомнил запрет Лужковым концертов «Ленинграда» в Москве:
Я давно к таким вещам
Стал спокоен. Может сдуру
Юра что-то запрещал.
Вскоре запретили Юру.
Говорили, что он крепкий,
Всех с женой переживут.
Будет бегать вечно в кепке,
Но никто не вечен тут.
Шнуров окрестил политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве «жилось неплохо, дико и мощно». В финале он признался, что его опечалила новость о смерти Лужкова.
Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цвет-металла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек
Юрий Лужков скончался в клинике в Мюнхене 10 декабря на 84-м году, не перенеся операции на сердце. Мэром Москвы он перестал быть в 2010-м «в связи с утратой доверия».