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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

12:52 10.12.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. 

По данным телеканала РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце. Соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Юрий Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле сочинения бывшего политика оставили без комментариев.

Темы: Москва, Знаменитости и популярные персоны, Юрий Лужков
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 22:26
Гость: таки-да

"В Германии

Ray Bloom,
лучшая медицина в Европе . А такие операции на сердце рутина, как апендицит вырезать.Если везете больного , нужно все данные давать в т.ч. на аллергию от лекарств.В"- сами немцы считают свою медицину хуже швейцарской..все их буружуи едут туда лечится .Юридически мед учреждения,их персонал в фрг не несут практически никакой ответсвенности за те или иные промахи перед иностранцами только перед гражданами фрг.
10.12.2019, 22:15
Гость: таки-да

"После грязного свинарника Попова превратил Москву в нормальный город"-попов руковдителем был один год,лужков был тогда его правой рукой -на самом деле он и руковдил почти всем уже тогда..
10.12.2019, 22:08
Гость: таки-да

"Я помню грязную и криминальную Москву, когда приезжал в командировки до Лужкова, и как при нем изменился облик города."-до лужкова это в 80-е годы в СССР Москва была грязной и криминальной ?Это что, шутка такая?!Лужков в руководстве города еще в СССР занимал пост начальника главмосплодовощпрома ( закупки овощей ипр на базы )..С 90 министр малого предпринимательсва .Потом зам попова( на самом деле реальный начальник) с 91.С92 руководитель администрации города.Именно в 90 наступил бардак и грязь с кримналом в городе..облик сначала массовой точечной-уплотнительной застройки(организация "великого переселения" со всех концов страны в столицу миллионов за деньги ) , на мест6 ликвидированных предприятий -торговые центры ( не без разрешения его команды)
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