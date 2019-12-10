12:52

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении.

По данным телеканала РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце. Соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Юрий Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле сочинения бывшего политика оставили без комментариев.