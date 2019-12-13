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Лоза обвинил БГ и Жванецкого в финансировании украинской армии

12:48 13.12.2019
Лоза обвинил БГ и Жванецкого в финансировании украинской армии
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
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Главный музыкальный эксперт Юрий Лоза обвинил Борис Гребенщикова и Михаила Жванецкого в финансировании украинской армии.

Певец мотивировал это тем, что выручка от официальных выступлений рокера и сатирика в «Незалежной» идет на поддержку вооруженных сил. «Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? – рассуждает Лоза в интервью Газете.Ру. – Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство».

Лоза назвал Жванецкого и Гребенщикова сообщниками Успенской и напомнил, что они так же выступали на территории Украины.

В ответ на эти слова Любовь Успенская в своем Инстаграм-аккаунте упрекнула Лозу за то, что он пытается «очернить и унизить действительно талантливых людей». Певица предположила, что музыкантом движут «собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 18:38
Гость: какол в США®

Юрий Лоза прав. И БГ, и Жванецкий финансируют преступную армию.
И для них, как и для Успенской, характерны «собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность» и отсутствие трезвой самооценки.
13.12.2019, 16:36
Гость: Чингачгук

бг-личный менестрель сакашвили....И сторож Сергеев упал под стол, допив до конца вино...
13.12.2019, 16:27
Гость: НХ

"неспособность критически воспринимать действительность" как раз и характеризует российскую "творческую интеллигенцию". Именно поэтому они не могут увидеть того, что на Украине руками Запада и, в первую очередь, США к власти привели укронацистов, настроенных крайне русофобски, что их руками братская страна разрушается и превращается в форпост борьбы с Россией. Но такова природа Жванецкого, Гребенщикова, Успенской и Ко.: они готовы зарабатывать, даже помогая врагам России. И этого предателя представляют в передаче на российском телевидении как "дежурного по стране"!
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