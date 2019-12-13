Лоза обвинил БГ и Жванецкого в финансировании украинской армии

12:48

Главный музыкальный эксперт Юрий Лоза обвинил Борис Гребенщикова и Михаила Жванецкого в финансировании украинской армии.

Певец мотивировал это тем, что выручка от официальных выступлений рокера и сатирика в «Незалежной» идет на поддержку вооруженных сил. «Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? – рассуждает Лоза в интервью Газете.Ру. – Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство».

Лоза назвал Жванецкого и Гребенщикова сообщниками Успенской и напомнил, что они так же выступали на территории Украины.

В ответ на эти слова Любовь Успенская в своем Инстаграм-аккаунте упрекнула Лозу за то, что он пытается «очернить и унизить действительно талантливых людей». Певица предположила, что музыкантом движут «собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность».

