Дельфин, 22 декабря, «16 Тонн»
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Выступление состоится через две недели после аншлаговой презентации альбома «Край». По словам музыканта, диск является прямым продолжением предыдущего альбома «442» (2018), в основу которого легли остросоциальные события современности. Альбом же «Край» отражает реакцию влюбленной пары на эти же события.
«Край» - название всеобъемлющее. Дельфин подтвердил догадку, что это некий мировоззренческий край, предельно состояние. «Здесь имеет место и английский глагол», - добавил Дельфин, намекая на слово cry (плакать).
Начало в 20.00