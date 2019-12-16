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Дельфин, 22 декабря, «16 Тонн»

16:19 16.12.2019
Дельфин, 22 декабря, «16 Тонн»
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем

Дельфин сыграет предновогодний концерт в московском клубе «16 Тонн»

Выступление состоится через две недели после аншлаговой презентации альбома «Край». По словам музыканта, диск является прямым продолжением предыдущего альбома «442» (2018), в основу которого легли остросоциальные события современности. Альбом же «Край» отражает реакцию влюбленной пары на эти же события.

«Край» - название всеобъемлющее. Дельфин подтвердил догадку, что это некий мировоззренческий край, предельно состояние. «Здесь имеет место и английский глагол», - добавил Дельфин, намекая на слово cry (плакать).

Начало в 20.00
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки
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