Калинов мост «Уходили из дома. The Best»

Исполнитель: Калинов мост, Название: «Уходили из дома. The Best», Стиль: фолк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Избитая истина, что сборники выпускают только те, у кого с новым материалом напряжёнка, абсолютно не годится для «Калинова моста». Дмитрий Ревякин необычайно плодовит, записывая новые альбомы то сольно, то под маркой «КМ», непрерывным потоком. А этот «бэст» (наряду со второй частью трибьюта «Калинову мосту») приурочен к 55-летию Ревякина, которое отмечалось в январе.

Девятнадцать песен не дают даже приблизительного представления о весьма обширном наследии «Калинова моста». Но большинство знаковых песен в наличии: «Уходили из дома», «Улетай», «Сберегла», «Девочка летом», «Родная»… Несказанно удивляет отсутствие «Гона в полдень» и «Честного слова», однако хозяин – барин.

Показателем жизнеспособности «Калинова моста» служит большое количество новых песен, которые ничуть не уступают старым. Например, последний альбом группы «Даурия» представлен заглавной вещи и «Всадниками». Слушая их, не узнаешь сомневаться тонкости и точности мелодичного и аранжировочного мышления Ревякина. Первая потрясает своей кристальной прозрачностью, а вторая – способностью работать для ровесников автора машиной времени в безоблачное детство 70-х

Несколько песен представлены в ужасающем качестве из ранних работ «КМ», но так было надо. Ведь как иначе, если не под припаркованную версию «Надо было», проникнуться тем фактом, что несколько строчек к ней написала сама Янка Дягилева, а и поныне востребованная на концертах «Девка красная» содержит наивные предсвадебные размышления создателя «Калинова Моста»?

Степень осмысленности Ревякина по отношению к собственному творчеству феноменально. Он сам себе критик, сам себе филолог, сам себе философ. На его концертах можно, допустим, услышать увлекательнейшие рассказы об обстоятельствах создания «евразийских частушек» «Дома не был».

Поэтому едва ли не самую большую ценность представляют автокомментарии Ревякина к каждой песне сборника в буклете подарочного издания СD. Из них мы узнаем, что «Толокно» задумана как завет подрастающему поколению, а «На Урал» (тоже довольно свежая песня!) восстановлена автором по рассказам екатеринбургскому другу, которому она была изначально напета в черновом варианте по телефону да тут же благополучно забыта.