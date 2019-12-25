Скончался создатель регги-панк группы «Мамбо Джа» Александр Кутинов

17:48

Ушел из жизни 25 декабря создатель групп «НТО-Рецепт», «Мамбо Джа» и «Пан Гималайский» Александр Кутинов.

По словам друзей, музыкант и журналист в последние годы боролся с тяжелой продолжительной болезнью. Его группа «НТО-Рецепт» была примечательна те, что аккомпанировала Василию Шумову во время приезда из США в 1998 году на съемках «Живой коллекции» и клубных столичных концертах.

Александр Кутинов родился в 1962 году. Жил в Москве. Работал журналистом в газете «Вечерний клуб». Увлекался музыкой. Создал ряд групп, для которых писал песни. Среди своих друзей имел прозвище Зигги.

Основным детищем Кутинова была группа «Мамбо Джа», которая изначально задумывалась как кавер-проект на Софию Ротару и других исполнителей. В 2004 году «Мамбо Джа» выпустили свой альбом «Теплые отношения» на крупнейшем лейбле «Фирма грамзаписи Никитин». Среди них – клавишник Александры Пахмутовой Александр Бестужев, глава люберецкой регги-студии ЛКК Дмитрий Федосеев и гитарист Александра Барыкина Андрей Выпов.

В 2010 году в рецензии на диск «Мамбо Джа» «Сиротка под шубой» мы писали: «Беспросветную галерею своих персонажей музыканты «Мамбо Джа» пытаются раскрасить карибскими ритмами, лубочным регги, классическими рок-н-роллами, безмятежной босановой и даже умелыми стилизациями под группу «Секрет» (песня «Александра»). Вся эта музыкальная эквилибристика выполняет функцию дозы обезболивающего, необходимой для адекватного восприятия злободневных образов группы. «Мамбо Джа» в очередной раз оправдывают смысл названия своей группы, под которым вокалист Александр Кутинов разумеет ресторанный африканский бэнд для туристов, состоящий из поддельных негров».

О месте и времени похорон Кутинова пока ничего не сообщается

